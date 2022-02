Potvrzeno. IIHF vylučuje Rusko a Bělorusko z hokejového mistrovství světa

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Směčovalo to k tomu od pondělního dopoledne, kdy se Finové jako první rozhodli, že do své země letos v květnu nevpustí v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu ruskou a běloruskou hokejovou reprezentaci. Právě ve Finsku se totiž bude konat letošní hokejový světový šampionát. Zbývalo už jen razítko na tuto skutečnost ze strany těch nejpovolanějších, samotné Mezinárodní hokejové federace IIHF. A to přišlo v pondělí večer po mimořádném jednání.