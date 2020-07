Problémy českých hokejistů v NHL Po Patrňákovi jsou v karanténě i Voráček s Krejčím

Právě takovýto důvod absence se teď objevuje u každého hokejisty. Žádné další bližší informace se veřejnost jen tak od klubů nedozví. Takovouto formulku uvedl generání manažer Letců z Philadelphie Chuck Fletcher v případě Jakuba Voráčka.

"Je to smůla, když nám schází v této době, ale obávám se, že taková je teď realita. Týmy budou prostě muset být odolné a nějak se s tím vypořádat," uvedl Voráčkův spoluhráč Brad Marchand, zkušená opora týmu Bostonu, jemuž chybí kvůli karanténě hned devět hráčů včetně Davida Pastrňáka. Ten musel do karantény kvůli tomu, že byl v kontaktu s nakženým, sám měl test na covid-19 negativní.

V sobotu vedle těch, kteří se nacházejí v karanténě, se v sobotu neobjevil na tréninku ani gólman Bostonu Tuukka Rask. Toho totiž nepříjemně trefil kotouč. "Nejsou to zrovna dobré zprávy. Chceme mít Pastrňáka i ostatní kluky na ledě. Ale všichni to berou velmi vážně a rozumí tomu, co je třeba, abychom to zvládli a byli dobře připravení. Je třeba nosit roušky a starat se o sebe. Bude prima, až budou všichni kluci zase zpátky," řekl k situaci obránce mužstva Charlie McAvoy.

Pastrňák s Kašem mají problém. Měli porušit karanténu

Bostonští David Pastrňák a Ondřej Kaše mají vdle toho, že se nemůžou zúčasrnit klubové přípravy na krku ještě jeden problém. Jak totiž uvedl sám kouč Bostonu Bruce Cassidy, oba hráči jsou izolováni od ostatníchh navíc ještě z disciplinárních důvodů a to proto, že na sociálních sítích koluje fotka, na které jsou oba vidět v noci o minulém víkendu, tedy už v době, kdy pro ně platila dvoutýdenní karanténa, na jedné z ulic North Endu poblíž Bostonu.

"Ne, nejde o žádné osobní potrestání těchto dvou kluků. Tohle není ten případ. Nikoho z týmu teď za nějaké individuální provinění takhle nepostihujeme. Jde pořád o to samé, jsou teď zdravotně nezpůsobilí ke hře. Strašně rád bych vám řekl něco jiného, ideálně i lepšího, ale teď je to prostě takhle," řekl k tomu Cassidy.