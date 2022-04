První prohra pod koučem Jalonenem. V odvetě s Německem se nenašel střelec

I tentokrát se snažili svěřenci kouče Kariho Jalonena do zápasu vstoupit dobře a jen krátce po úvodním vhazování se do první příležitosti prodral Blümel, jemuž předával kotouč Smejkal. Tato akce však brankou neskončila, na gólmana Jenikeho si tehdy Češi nepřišli. Přestože to byli domácí, kteří si vybudovali v úvodu územní převahu na ledě, byli to naopak Němci, kteří tentokrát jako první skórovali. Po šesti minutách hry se postaral Schmölz o první německou střelu v zápase a to z levého kruhu. Byla úspěšná, jelikož gólmanovi Kváčovi puk prošel mezi betony, 0:1 pro Německo.

Oproti čtvrtečnímu zápasu a i oproti těm zápasům s Rakouskem se tentokrát Čechům nedařilo své kombinace dotáhnout tak, aby se hráčům z nich podařilo zakončit. To Němci byli stále nebezpečnější, Kváču ohrozili třeba Fleischer s Karachunem. Ve 12. minutě mohl na svou čtvrteční parádní akci zakončenou gólem navázat Zdráhal další přesnou trefou, jenže to by se musel z předbrankového prostoru trefit. Čechům pak nebyla k ničemu ani možnost přesilové hry, když se na trestné lavici ocitl Rogl. Síť se pak nepodařilo rozvlnit ani Černochovi.

Druhá třetina pokračovala ve stejném módu jako ta první. Byli to opět Němci, kteří byli po návratu na kluziště nebezpečnější, brankář váča tehdy zashoval dokonce maskou proti Jentzschově tečovaném pokusu. Za chvíli pro změnu zahrozil Kahun. Běžela 28. minuta, když to byli opět Češi, kteří byli zase blízko k vyrovnání. Tehdejší přečíslení ale nakonec Kodýtek gólobvě nezakončil, jelikož kotouč skončil jen vb brankovišti před brankovou čárou. Němci pak měli další zakončení při českém oslabení, ve kterém nejprve neuspěl Karachun a poté ani Höfflin, jenž zamířil do horní tyče. Přesilovku pak měli i Češi, ale ani tentokrát svou početní výhodu nedokázali využít.

Konec druhé a začátek třetí třetiny byl ve znamení čtyřminutového českého oslabení, o které se svým faulem postaral Smejkal. V rámci něj se snažil natlačit kotouč do české branky dosud jediný úspěšný střelec Schmölz, ovšem proti jeho druhému úspěhu v tomto zápase byl Kváča. Nakonec se ale šlo do čtyř i na němekcé straně, když ještě před vypršením Smejkalova trestu šel na trestnou Bender. Předchozí hříšník Smejkal se pak snažil o kýžené vyrovnání, ale ani tehdy nebyl Jenike překonán.

V obrovské příležitosti se ocitl v 54. minutě Flek, jenž se v oslabení dostal do brejku. Nakonec ale trefil jen spojnici břevna a tyče, jakkoli se pak Flek skoro i zaradoval, že z toho byl gól. Nebyl a to ani po následné Zdráhalově příležitosti. A tak musel český výběr sáhnoutv v závěru ke hřebez gólmana, tu však Němci záhy potrestali, když se z obranného pásma do prázdné branky trefil Höfflin.

Další program Euro Hockey Challenge zavede české hokejisty na Slovensko. S tamní reprezentací se utká taktéž hned dvakrát a to nejprve ve čvrtek 21. dubna ve Spišské Nové Vsi, dva dny na to pak v Trenčíně.

Konečný výsledek zápasu Euro Hockey Challenge v Chomutově (15.4.2022):

ČR - Německo 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Schmölz (Kahun, Rogl), 59. Höfflin. Rozhodčí: Hradil, Kika - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 4351.

Sestavy:

ČR: Kváča - Ščotka, Jordán, L. Zábranský ml., Krejčík, D. Jiříček, Sklenička, Budík, L. Kaňák - Smejkal, P. Holík, Blümel - O. Beránek, Černoch, M. Lang - Navrátil, Kodýtek, Flek - Klapka, Hladonik, P. Zdráhal. Trenér: Kari Jalonen

Německo: Jenike - Münzenberger, Bender, Hüttl, Wagner, Huss, Rogl - Fleischer, Kahun, Schmölz - L. Braun, Soramies, Höfflin - Jentzsch, Blank, Karachun - Volek, Leonhardt, Rutkowski. Trenér: Toni Söderholm