Skandál při odletu. Čeští junioři byli kvůli nevhodnému chování Rusů vykázani z letadla

Vše se událo na letišti v Calgary, kde měli podle svědků ruští hokejisté popíjet alkohol, kouřit a dokonce na sobě neměli ani povinné respirátory a roušky, jak to ostatně potvrzuje svým tvrzením i manažer české reprezentace Otakar Černý. "Máme čisté svědomí a jsem přesvědčen, že naši hráči nic neporušili, nikdo z nich ani nebyl letuškami upozorněn na špatně nasazenou roušku. Naopak někteří Rusové roušku ani neměli, což některé kanadské spolucestující hodně pobuřovalo a stěžovali si na to letuškám," nechal se konkrétně slyšet pro web hokej.cz.

Podle původních plánů měli Češi z Kanady odletět společně s Rusy a Finy. Nakonec to celé dopadlo tak, že pouze Seveřané odletěli v plánovaném čase zpátky domů, Češi a Rusové musejí zůstat ještě den v zámoří. A to proto, že si personál aerolinek spletl Rusy s českým týmem. Obě výpravy byly totiž oblečeny do stejných mikin. Jen ty ruské měli na sobě azbuku. "Letušky označily jako viníky celé situace mladé muže v šedivých mikinách Nike. Tyto mikiny nafasovali všichni hráči před začátkem šampionátu," sdělil Černý.

Poté se ale podle Černého nedorozumění rychle vysvětlilo aerolinky se Čechům následně omluvily. Až další den tak Češi přistanou v německém Frankurtu.

Ovšem bez jednoho českého nakaženého hráče, který musí kvůli povinné desetidenn karanténě v Kanadě zůstat až do 6. ledna. "Platí, že jeden hráč českého výběru, který měl pozitivní test, musí zůstat na hotelovém pokoji v Edmontonu. Máme od něj zároveň informaci, že se cítí dobře," řekl k tomu tiskový mluvčí národního týmu Ondřej Kalát.