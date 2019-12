Skvělý Třinec! Na nejstarším hokejovém turnaji v Davosu si zahraje finále

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Čeští hokejoví fanoušci vzhledem k tomu, co Třinec předváděl na Spenglerově poháru minulý rok, od Třince nečekali rozhodně žádné zázraky. O to větší jsou výkony, které moravskoslezský klub na nejstarším hokejovém turnaji na světě hraném tradičně ve švýcarském Davosu, skutečně překvapením. Poté, co dokázal postoupit v neděli ze čtvrtfinále do semifinále, nyní dokázali třinečtí porazit i další švýcarský klub v turnaji Ambri-Piotta a o silvestrovském poledni si tak zahrají finále Spengler Cupu, což se českému klubu naposledy povedlo v roce 2004, kdy si tedy finále tohoto turnaje zahrála Sparta.