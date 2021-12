Vánoční přestávka NHL bude kvůli koronaviru o den delší než se předpokládalo

Poslední zápasy NHL byly k vidění tento týden v úterý, den na to začala vánoční přestávka, původně stanovená pouze do neděle 26. prosince. V pondělí 27. prosince měla liga na programu hned čtrnáct zápasů, jenže ani ty se kvůli rychle šířícímu se koronaviru v zámoří neodehrají.

Kluby tak díky tomuto dni volna navíc mohou dokončit testování a tím pádem tak zjistit, zda budou moct příští týden pokračovat v soutěži. "Týmy se vrátí k tréninku 26. prosince a aktuální informace o návratu k zápasům by měla liga oznámit do konce neděle," stojí v nejnovějším prohlášení vedení NHL.

Kvůli rychle se šířícímu koronaviru se také v těchto dnech rozhodla NHL po dohodě s hráčskou asociací NHLPA neposlat své hráče na nadcházející Zimní olympijské hry do Pekingu. A právě během těchto Her by se tak mohla odehrát nyní odložená utkání.