Znojemští Orli se vrací do českých soutěží. Po deseti letech končí v té rakouské

Hlavním důvodem, proč se Znojmo rozhodlo ke konci v rakouské mezinárodní lize, kterou hrálo od roku 2011, jsou ryze ekonomického rázu. "Abychom se vůbec mohli v loňském roce zúčastnit soutěže, museli jsme vložit okolo 150 000 eur (3,7 milionu korun). Stejná částka, nebo velmi podobná, by nás i ostatní kluby čekala v tomto ročníku. Vzhledem k tomu, že od ligy již delší dobu nedostáváme žádné marketingové prostředky, je to pro klub vlastně pouze výdaj. Tyto peněžní prostředky by mohly být použity jinde, například na stavbu kádru," nechal se slyšet k nejnovějšímu kroku znojemských Orlů jejich prezident Pavel Ohera.

Mimochodem, Znojmo není jediným celkem, který se po této sezóně 2021/22 rozhodl rakouskou mezinárodní ligu opustit. Kromě něj už v soutěži figurovbat nebude její dosavadní tradiční účastník Dornbirn.

Desetileté fungování v rakouské lize bylo poznamenáno ročním intermezzem ve druhé rakouské lize (především kvůli problémům spojených s koronavirovou pandemií), z níž se rok na to zase do té elitní ICEHL Znojmo vrátilo. V této sezóně se mu podařilo dostat se do čtvrtfinále play-off, kde však nestačilo na pozdějšího mistra ze Salcburku.

Během tohoto desetiletého působení v rakouské lize bylo největším úspěchem Znojma účast ve finále play-off v roce 2016. "S rozpočtem kolem 40 milionů korun se nám opět podařilo probojovat do play-off, což se dá považovat za sportovní úspěch. Nicméně abychom se vyrovnali rozpočtům týmů, které se pravidelně umisťují na čele tabulky, jako je Salcburk, Vídeň nebo Klagenfurt, chybí nám cca 100 milionů korun. V našem regionu prostě není možné na takové navýšení i vzhledem k aktuální situaci doma a ve světě dosáhnout," ví Ohera.

Proto se tak po letech fanoušci v česku opět dočkají znojemských Orlů. Ti převezmou uvolněnou licenci pro účast ve druhé lize a budou se tak snažit, co nejdříve se dostat do extraligy. Výhodu mají znojemští v tom, že nemusí řešit vyhovující stadion pro extralligu, neboť ten už totiž dávno mají. "Cíl je jasně nastavený. V následující sezóně postoupit do první ligy a pak v horizontu tří let se pokusit zabojovat o baráž o účast v extralize. Málokdo bere v potaz jeden z důležitých faktorů pro účast v nejvyšší české soutěži, a tou je odpovídající stadion, kterým s malými úpravami město Znojmo jako jedno z mála disponuje," dodal Ohera.