Hradec Králové mění podruhé v sezóně trenéra. Kotal rezignoval kvůli zdravotním problémům

Že Kotal může na lavičce královéhradeckého klubu skončit, o tom se ve fotbalovém zákulisí začalo mluvit po posledním ligovém zápase, ve kterém hradečtí bezbrankově remizovali s Mladou Boleslaví. Navzdory tomu, že ho vedení klubu podrželo, nakonec se funkce vzdal sám. Přesto existuje varianta, že by mohl v klubu působit jako konzultant.

"Bohužel mě v poslední době potkaly zdravotní problémy, které musím řešit. Proto jsem se po dohodě s vedením klubu rozhodl, že skončím na pozici hlavního trenéra. Pokud bude zájem, tak bych se mohl vrátit do práce v klubu. Vše ale záleží na mém zdravotním stavu, který je teď pro mě rozhodující," nechal se slyšet Kotal, přičemž ho klubový sportovní ředitel Jiří Sabou doplnil následovně: "V návaznosti na naše nedělní prohlášení znovu opakuji, že trenér Kotal má naši absolutní důvěru i podporu. Bohužel fotbal někdy musí jít stranou. Vaškovi nyní přeji především co nejrychlejší zotavení, v klubu na něj budeme všichni myslet a těšíme se na to, že co nejdřív začne vykonávat funkci konzultanta u A-týmu."

Kotal je legendou královéhradeckého fotbalu, jelikož za tento východočeský celek působil jako hráč v 80. letech. Po skončení hráčské kariéry se přesunul do funkce klubového sportovního ředitele, jako trenér se poprvé pod „lízátka“ vrátil mezi roky 2009-2012. K trenérskému kormidlu se už na novém stadionu v Hradci vrátil loni v září. Od té doby během čtrnácti ligových zaznamenal se svými svěřenci jen tři výhry, sedm remíz a čtyři prohry. Od začátku jarní části třikrát za sebou remizoval.

Až se v sobotu představí Hradec Králové v Jablonci, povede ho už nový kouč David Horejš, jenž naposledy vedl právě Jablonec. Ještě před tím trénoval v Českých Budějovicích, s nimiž se mu podařilo v roce 2019 postoupit do první ligy. "Možnosti trénovat Hradec Králové si velice vážím. Tato příležitost je pro mě o to cennější, že mužstvo přebírám po Václavu Kotalovi, což je trenér, ke kterému chovám hlubokou úctu, a bude mi ctí s ním spolupracovat," uvedl při jmenování do funkce hradeckého kouče Horejš.

Připomeňme, že začátkem tohoto týdne už skončil trenér v jiném prvoligovém celku, a to v Olomouci, kde se rozloučili s Václavem Jílkem, jehož dočasně nahrazuje jeho dosavadní asistent Jiří Saňák.