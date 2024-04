KOMENTÁŘ | ANO lže, jako když Rudé právo tiskne. Tentokrát o důchodech

No a teď se z toho snaží ANO všemi silami vykroutit. Proč?

Je to prosté. Protože majitel hnutí ANO Babiš se po svém návratu z Malediv zděsil, že jeho podřízení dělají něco bez něj a rozhodl, že tohle prostě jeho hnutí řešit nebude, protože by mu to (zřejmě) mohlo ubrat hlasy důchodců. A všichni v ANO rázem začali tvrdit, že hnutí ANO se zvyšováním odchodu věku do důchodu rozhodně nesouhlasí a nebylo pro ani na jednání s prezidentem. Což je z níže popsaného prostě lež.

Následně se ANO zrušilo svou účast na dalším plánovaném setkání u prezidenta s tím, že svůj důchodové reformy představit jako „součást volebního programu do sněmovních voleb v příštím roce“. A to přestože ještě několik dnů předtím tisková mluvčí ANO ujišťovala novináře, že se schůzkou na Hradě se počítá.

A tak je to u téhle strany se vším. Ani náhodou v ní nenajdete nic, co by se blížilo reálnému a racionálnímu pohledu na současné problémy, vše se měří jen ziskem – buď holdingovým, nebo v tomhle případě volebním.

Tak bych rád dodal jen jedno. Vrcholným představitelům ANO ze sebe zjevně špatně není, přestože nejsou ničím než poslušnými surikatami pana majitele, na to jsme si zvykli. Záhadou ale zůstává, kdy a zda vůbec si toho začnou všímat I voliči. No jo, ale proč se omlouvat za zjevné lži, když stačí z lidí dělat blbce a jim to nevadí?

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ K DŮCHODOVÉ REFORMĚ

Místo: Hrad, 28/3/2024; 11.00-12.30 hod

Přítomni:

- zástupci hnutí ANO (A. Schillerová, K. Havlíček, A. Juchelka, M. Bílková)

- zástupci vlády (M.Jurečka, I. Merhautová, K. Procházková, T. Machanec)

- zástupci KPR (P.Pavel, M.Vašina, T.Lebeda, J.Němec, V.Kolář, D.Marek, V.Bezděk)

Agenda:

1) Existuje shoda na tom, že bez úprav je důchodový systém dlouhodobě finančně neudržitelný

– tedy není přijatelný scénář „není třeba nic dělat“?

2) Je nutné zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu? (včetně problematiky tzv.

náročných profesí s možností dřívějšího odchodu do důchodu)

3) Vytvoření 2. pilíře a jeho základní principy1

4) Je nutné zpomalení tempa růstu nově přiznaných starobních důchodů?

Závěry z diskuze a úkoly:

V úvodním slově pana prezidenta byly zmíněny 4 základní principy, dle kterých diskuze bude probíhat:

1) Dobrá vůle – všichni aktéři jdou do diskuze s tím, že mají skutečný zájem o dialog s protistranou

2) Argumentace na základě dat a analýz – všichni aktéři jsou připraveni podepřít svá tvrzení a argumenty daty a analýzami

3) Soustředíme se na budoucnost – nebudeme se utápět v tom, co kdo kdy udělal či neudělal, řekl či neřekl

4) Společná komunikace výstupů – po skončení jednání proběhne společná TK ve formátu prezident + 1 zástupce vlády a 1 zástupce opozice. Tato pravidla byla všemi účastníky odsouhlasena a všichni souhlasili s jejich dodržováním.

Ad 1)

- Zástupci hnutí ANO i vlády se shodli, že beze změn není první důchodový pilíř dlouhodobě finančně udržitelný

- Zástupci hnutí ANO i vlády se shodli, že za dlouhodobě udržitelné považují, pokud rozdíl mezi příjmy a výdaji důchodového systému nepřekročí hranici cca 1% HDP ročně

- Zástupci hnutí ANO vyjádřili zájem o aktuální analýzu udržitelnosti důchodového systému, kterou MPSV musí na jaře t.r. zpracovat ze zákona

- ÚKOL: MPSV rozešle pracovní verzi aktuálních projekcí důchodového systému; T: 15/4/2024

Ad 2)

- Zástupci hnutí ANO nezpochybnili nutnost zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu, nicméně nesouhlasí s konkrétním navrženým způsobem jejího provedení (tzv. „nekonečný“ princip). Preferují spíše postupný způsob s vždy stanoveným stropem na dané období.

- Zástupci vlády vysvětlili postup, jakým se v průběhu posledního roku pracovalo (MPSV+MZDR) na výčtu náročných profesí. Výstupy byly také diskutovány se sociálními partnery, byť z časových důvodů návrh nebyl zařazen do vnějšího připomínkového řízení.

- ÚKOL: MPSV připraví popis postupu, jakým se došlo ke stávajícímu návrhu rozsahu náročných profesí; T: 7/4/2024

- ÚKOL: zástupci hnutí ANO připraví komentáře ke stávajícímu způsobu definice náročných profesí; T: 7/4/2024

1 O projednání tohoto bodu požádali zástupci hnutí ANO a byl přidán na agendu jednání.

Ad 3)

- Zástupci hnutí ANO uvedli svou představu o druhém pilíři (motivační pilíř, prostředky spravuje stát se státní garancí výnosu; investuje se do dlouhodobých infrastrukturních projektů; jde o prostředky nad rámec 28% příspěvkové sazby; účast klientů spíše dobrovolná než povinná).

Ze strany hnutí ANO je třeba pracovat na úpravách v prvním pilíři a vytvoření druhého pilíře paralelně.

- ÚKOL: zástupci hnutí ANO připraví popis své představy o klíčových principech a parametrech druhého pilíře; T: 7/4/2024

Ad 4) z časových důvodů ponecháno na příští jednání

Další

- V diskuzi bylo dohodnuto další setkání na 22/4/2024 v 15.00 hod.

- Vicepremiér Jurečka přislíbil, že do doby tohoto jednání nebude legislativní návrh zařazen k projednán Vládou ČR.

- ÚKOL: vicepremiér Jurečka připraví časový harmonogram projednání úpravy prvního důchodového pilíře (Vláda, Poslanecká sněmovna, Senát a Prezident) s cílem identifikovat termíny, do kdy lze legislativní návrh upravit dle případné dohody „vláda – opozice“ tak, aby zákon vstoupil v platnost 1.1.2025; T: 7/4/2024

Zapsal: Vladimír Bezděk