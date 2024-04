Bez Číny by invaze na Ukrajinu byla pro Rusko náročná, zní z USA

Uvedla to agentura AFP po setkání Blinkena s nejvyššími čínskými představiteli, včetně prezidenta Si Ťin-pchinga. Předtím Blinken dlouze diskutoval s čínským ministrem zahraničí Wang Iem.

Blinken sdělil novinářům, že vyjádřil Siovi své trvalé znepokojení ohledně dodávek materiálů, jako jsou obráběcí stroje a mikroelektronika, které Peking poskytuje Moskvě a které prezident Vladimir Putin využívá k podpoře ruské války na Ukrajině.

"Budování ruského obranného průmyslu ohrožuje nejen bezpečnost Ukrajiny, ale i Evropy jako celku," uvedl Blinken. "Jasně jsem Číně připomněl, že zajištění transatlantické bezpečnosti je hlavním cílem USA. Během našeho dnešního setkání jsem Číně zdůraznil, že je to problém, který nelze ignorovat."

Si zdůraznil potřebu hledat společné řešení mezi Čínou a USA místo zbytečného soupeření. "Čína vítá sebevědomé, otevřené, prosperující a vzestupující Spojené státy," poznamenal čínský vůdce. "Doufáme, že USA budou schopny pozitivně nahlížet na rozvoj Číny. Je to klíčová otázka, kterou musíme společně řešit."

Blinken se také dotkl situace na Blízkém východě, kde Izrael provedl rozsáhlé vojenské operace v Pásmu Gazy jako odpověď na teroristický útok Hamásu z loňského října. V poslední době došlo k výraznému napětí mezi Íránem a Izraelem.

"Věřím, že vztahy, které Čína má, mohou hrát pozitivní roli při zmírňování napětí, prevenci eskalace a zabránění šíření konfliktu," sdělil Blinken novinářům. Dodal, že čínský ministr zahraničí Wang souhlasil s udržováním kontaktu ohledně situace na Blízkém východě.

Britský ministr zahraničí David Cameron už tento týden upozornil, že Rusko využívá Střední Asii k obcházení sankcí. Londýn chce podle jeho slov spolupracovat se zeměmi tohoto regionu, aby s tím skoncoval.

Cameron uvedl, že z Británie by se neměly do zemí sousedících s Ruskem vyvážet produkty, které by po následném zaslání do Ruska mohla Moskva použít k budování své vojenské mašinérie.

Ministr se vyjádřil k návštěvě kyrgyzské metropole Biškek v době znepokojení, které vyvolává nárůst prodeje bezpilotních zařízení a těžkých strojů z Británie do zemí, jako jsou Kyrgyzstán a Uzbekistán.

Televize Sky News informovala, že britský export do Kyrgyzstánu stoupl po uvalení sankcí na Rusko v důsledku jeho invaze na Ukrajinu o více než 1100 procent.

Peking přitom v úterý odmítl a odsoudil tvrzení Spojených států, že Čína podporuje válku rozpoutanou Ruskem na Ukrajině tím, že Moskvě poskytuje velké množství strojů, mikroelektroniky či technologií do dronů a řízených střel, díky čemuž Rusko může navyšovat svou zbrojní výrobu.

Jak informovala agentura AFP, mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí Wang Wen-pin poukázal na to, že Spojené státy vznesly "neopodstatněná obvinění proti normálnímu obchodu" mezi Čínou a Ruskem, přičemž Washington schvaluje návrh zákona o pomoci Ukrajině. Takový přístup je podle mluvčího "extrémně pokrytecký a naprosto nezodpovědný a Čína je rozhodně proti němu".

Čína a Rusko v posledních letech zintenzivnily ekonomickou spolupráci i diplomatické kontakty a jejich strategické partnerství se od ruské invaze na Ukrajinu jen sblížilo.

Čína tvrdí, že v ukrajinském konfliktu je neutrální - dostává však kritiku za to, že se vyhýbá odsouzení Moskvy za její invazi ze dne 24. února 2022.

Se zmiňovaným obviněním přišel minulý pátek i americký ministr zahraničí Antony Blinken, když krátce před svou návštěvou v Pekingu obvinil Čínu, že pomáhá Rusku při jeho největší militarizaci od dob Sovětského svazu. Podle Blinkena Čína nepřímo podněcuje válku na Ukrajině dodávkami komponent, které Rusko pak používá ke své vojenské expanzi.

"Pokud jde o ruskou obrannou průmyslovou základnu, hlavním přispěvatelem k tomu je v současnosti Čína," řekl Blinken novinářům po setkání ministrů G7 na italském ostrově Capri. Dodal, že Čína takto "umožňuje Rusku pokračovat v agresi proti Ukrajině".

Američtí představitelé tvrdí, že Čína přestala Rusku poskytovat přímou vojenskou pomoc, ale mu poskytla dodávky dvojího použití, které například. ruským jednotkám umožnily přeskupit se na frontě. Tyto přesuny byly možné i pro velké zpoždění americké pomoci Ukrajině.

Čína popírá tvrzení, že pomáhá Rusku ve válce na Ukrajině, a trvá na tom, že nebude akceptovat "kritiku ani nátlak" pro své vztahy s Ruskem.

Mluvčí Wang v této souvislosti v úterý připomněl, že Čína si v otázce Ukrajiny vždy udržovala "objektivní a spravedlivý postoj, aktivně se zasazovala za mírové rozhovory a prosazovala politické řešení konfliktu".