Kapitána národního týmu Součka trápí koleno. Köstl i tak doufá, že bude proti Gruzii k dispozici

Že je Souček bojovníkem, vlastně dokázal už během onoho zmiňovaného duelu s Portugalskem, kdy celý zápas nakonec i přes tento zdravotní problém dohrál. Asistent Köstl přiblížil, co ohledně kolena Souček v posledních dnech podstupuje. "Tomáš má dlouhodobě určitý diskomfort v koleně, včera se to při zápase trošku projevilo. Nicméně máme tady top medical tým, starají se o něj," uvedl konkrétně a pokračoval: "Znám Tomáše z kabiny (z předchozích působišť) 10 let. Takže kdyby to nebylo úplně na 100 procent, do zápasu by nešel. Na druhou stranu, kdybych si měl vsadit na to, jestli bude hrát, tak myslím, že určitě hrát bude. Je to bojovník a určitě tým nebude chtít nechat ve štychu."

Zároveň bývalý asistent v pražské Slavii prozradil, jaký program měli Češi po úterním duelu s Portugalskem. Ve středu před polednem si v Lipsku, konkrétně v tamní vyhlášené akademii, dali – jako již tradičně – trénink, aby se pak vydali na cestu do Hamburku, poblíž kterého mají základnu. "Hráči, kteří včera nehráli, měli zátěžový trénink na hřišti. Venku s námi byli (včerejší) náhradníci. Hráči, kteří hráli v základní sestavě, pak měli v akademii Lipska regenerační trénink. Takže Tomáš byl součástí regenerační skupiny. Jeho zatížení v tréninku řešíme hlavně po dohodě s medical týmem. Uvidíme, teď aktuálně si na žádnou potíž úplně nestěžuje. Zdravotní stav všech hráčů je jinak v pořádku," nechal se slyšet Köstl.

Ten se vrátil k samotnému zápasu s Portugalskem, v němž, i přesto, že Češi po většinu duelu bránili, jako první vedli, avšak Portugalci dokázali nepříznivý stav otočit. "Hned po zápase samozřejmě nějaké emoce byly, protože jste blízko docela velkému úspěchu. Ale nemůžeme hovořit o tom, že by vítězství Portugalska nebylo zasloužené. Musím říct, že jsem se s takovou kvalitou nesetkal, je to tým jak na výhru v Lize mistrů. Uvidíme, jak to bude tady, Euro je specifický turnaj. Nicméně jsem věřil, že dopředu dokážeme být odvážnější," prozradil Köstl své dojmy a k české hře v zápase pokračoval: "Hráli jsme hlouběji, než jsme chtěli být. Donutili nás k tomu, měli jsme ale také nevynucené ztráty. Povedla se nám změna rozestavení, reakce týmu byla dobrá. Když jsme byli odvážní dopředu, nebyly tam špatné věci, ale bylo to málo. V tomhle musíme být lepší. Ale už je to všechno dějepis a jedeme dál."

Stejně jako hlavní kouč Ivan Hašek, tak i Jaroslav Köstl potvrdil, že proti Gruzii bude několik změn v základní sestavě, přičemž o místo v ní si řekli někteří střídající hráči z prvního zápasu. "Určité změny budou, o tom v realizáku diskutujeme. Na druhou stranu kluci, kteří zápas začali, ho neskutečně odpracovali. Střídající hráči nám zatím pomohli v každém zápase, co jsme tady u týmu. Kolik změn případně bude, nemohu říci. Je to strašně čerstvé, musíme se na to pořádně podívat. Zatím jsme si udělali jen takový první rozbor hned po zápase na hotelu," dodal Köstl.

Ten se vyjádřil i k nabitému doprovodnému programu národního týmu mimo tréninků a samotných zápasů. Nejenže musí už tak cestovat mezi jednotlivými zápasy, přestože následující dva duely s Gruzií a Tureckem se odehrají v Hamburku, ale vedle toho právě v Hamburku během čtvrtečního odpoledne přijali pozvání z tamní radnice. "Asi to k těmto velkým turnajům patří. I když se přiznám, že toho nejsem úplně fanoušek. Ale víme, jak celé Německo tím šampionátem žije," zakončil Köstl.

Samotní fotbalisté pak uvítali tu skutečnost, že dostali od UEFA možnost setkat se dvěma vybranými členy svých rodin uvnitř stadionu v Lipsku. "Já měl z rodiny na zápase jen bráchu, jinak spoustu kamarádů a známých. S bráchou jsem se potkal před zápasem, kdy jsem ho zahlédl na tribuně, takže jsme si zamávali. Po zápase jsem se s nimi neviděl," dodal k tomu Tomáš Holeš.