Mille Miglia 2023: Nejkrásnější závod na světě opět potvrdil, že "staříci" to stále dokáží

Historicky nejdelší závod Mille (1000) Miglia se uzavřel poté, co posádky projely celou Itálii a během pěti dnů ujely 2200 kilometrů. Účastníci se museli vyrovnat s náročnými podmínkami od vytrvalého deště na cestě do Říma až po ohnivé slunce v Alessandrii. Absolvovali opravdovou výzvu, při které zastavili v Cervia-Milano Marittima před obratem do hlavního města, pokračovali do Parmy a zakončili závod v Miláně. Finální kontrolní bod se nacházel na Piazza Duomo a cílem bylo místo City Life, které bylo poslední zastávkou před příjezdem do Brescie na poslední noc závodu.

Po několika obtížích v první části závodu se úřadujícím šampiónům nakonec podařilo triumfovat. Od druhé etapy se ukázali jako neporazitelná posádka, která přehlídla své soupeře a ovládla nejvyšší příčky v soutěži. Andrea Vesco si tak připsal svůj čtvrtý titul za sebou (z celkových šesti), zatímco Fabio Salvinelli vyrovnal Giuliana Canèho s třemi po sobě jdoucími vítězstvími. "Na začátku jsme měli nějaké problémy," řekl Vesco s vypnutým motorem, "ale poté jsme se udrželi stabilně s minimálním počtem penalizací. Když se účastním s mým otcem, dosahuji skvělých výsledků, a jsem velmi pyšný na tento historický úspěch."

Nejvýše na stupních vítězů se umístila Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato z roku 1929, společně s dvěma Lanciemi Lambda Spider Type 221. Gianmario Fontanella a Annamaria Covelli předstihli Andréu Belomettiho a Gianluca Bergomiho. Nejlepší ženskou posádkou se stala Silvia Marini a Irene Dei Tos na Bugatti T 40 z roku 1929, které si připsaly ženský pohár a celkově se umístily na 27. místě.

V soutěži 1000 Miglia Green zvítězili Paolo Piva a Matteo Ferraglio s vozem Tesla Model Y, následováni Mirco Magnim a Laurou Confalonieriovou s vozem Polestar 2 a Antoninem Azzarellem a Stefanem Orlandinim s vozem Ford Mustang Mach-E.

V prestižním závodě Ferrari Tribute 1000 Miglia triumfovala posádka Andrea Milesi a Giordano Mozzi s vozem F8 Spider. Na druhém místě se umístili Fabrizio Macario a Giovanna Di Costanzo s vozem 2019 488 Pista. Třetí příčku obsadili Celestino a Antonio Sangiovanni s vozem Ferrari Roma z roku 2021.