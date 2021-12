Ecclestone: Myslím, že Lewis Hamilton už ve formuli 1 nebude pokračovat

"Nevím to, ale myslím, že se nevrátí. Jeho zklamání je příliš velké a je to pochopitelné. Má sedm titulů jako Michael Schumacher a by bylo na čase, aby se pustil do svého snu a začal podnikat v módě," nechal se slyšet Ecclestone v rozhovoru pro švýcarský deník Blick, ve kterém tak připomněl i druhou Hamiltonovu životní vášeň.

Ecclestone přiznal, že s britským závodníkem, jenž má ještě na další dva roky uzavřenou smlouvu s Mercedesem, ještě po konci letošní sezóny neměl možnost mluvit. "Před pár dny jsem se bavil s jeho otcem. Bylo mi hned jasné, že mi k budoucnosti svého syna nic neřekne. Takže jsme si povídali o byznysu," prozradil jednadevadesátiletý bývalý šéf formule 1. Tuto funkci nevykonává již pět let.

Jen pro připomenutí. V posledním závodě letošního ročníku v Abú Zabí ještě pět kol před cílem měl Hamilton náskok před Verstappenem a vypadalo to, že Brit už nemůže o titul přijít. Jenže pak havaroval Nicholas Latifi a to si Nizozemec Verstappen rozhodl, že poté, co vyjede safety car nechá nasadit nové pneumatiky. Následovalo hned několik kontroverzních rozhodnutí ze strany vedení závodu, díky kterým se tak Verstappen dostal za Hamiltona, jehož se mu nakonec podařilo v posledním kole předjet. Nebylo tak divu, že se Hamiltonův Mercedes snažil po závodě protestovat, ale marně.

"V posledních kolech se toho hodně pokazilo. Ředitel závodu Masi si mohl ušetřit dost potíží, kdyby po Latifiho havárii okamžitě zastavil závod s červenou vlajkou. Pak by poslední tři kola bylo superfinále mezi Maxem a Lewisem," zakončil Ecclestone.