Kvalifikace na VC Nizozemska F1: Prvních šest pilotů ze šesti týmů. Zběsilou kvalifikaci ovládl Verstappen

Na slavném okruhu v Zandvoortu v sobotu znělo burácení motorů z monopostů Formule 1, ale v očích všech byl jen jeden, kdo se ukázal jako rychlostní eso - Max Verstappen. S ostrým časem 1:10,567 zvládl kvalifikaci se závratným umem, přitom těsně předběhl Lando Norrise z McLarenu o 537 tisícin vteřiny. Na bronzovém stupínku pak zářil další britský talent, George Russell v Mercedesu, od Verstappena ho dělilo 0,727 sekundy.

Verstappen si poradil s tím největším chaosem, jaký může třetí kvalifikační fáze přinést. Ta byla dvakrát přerušena - nejprve kvůli havárii Logana Sargeanta z Williamsu v druhé zatáčce a poté, když Charles Leclerc z týmu Ferrari zasadil své auto do zdi při výjezdu ze zatáčky číslo 9.

Verstappen však zůstal neotřesený, dokázal se srovnat s tímto vývojem a vytáhnout ze sebe všechny svoje "majstrštyky".

"Byla to náročná kvalifikace. Povrch trati hodně klouzal na tom novém asfaltu. Bylo to o tom zajíždět kole a vyhnout se potížím. Myslím, že to se nám podařilo celkem dobře. V určitých částech byla jedna suchá stopa na hladké, takže jsme museli trošku riskovat, ale poslední kolo jsem si hodně užil. Tlak na výkon je tu pořád, ale když se to všechno podaří, je to neuvěřitelné," sdělil po kvalifikaci, informoval server F1NEWS.cz.

Russella ve druhé řadě na startu doplní Alexander Albon (Williams), pátou a šestou příčku v kvalifikaci obsadili španělští piloti Fernando Alonso (Aston Martin) a Carlos Sainz (Ferrari).

Verstappen usiluje o devátý triumf v sérii, čímž by vyrovnal rekord Němce Sebastiana Vettela.

Výsledky kvalifikace na VC Nizozemska F1:

1. Max Verstappen 1:10,567 min. Alexander Albon (Thaj/Williams) +0,852, 5. Fernando Alonso (Sp./Aston Martin) +0,939, 6. Carlos Sainz ml. (Sp./Ferrari) +1,187, 7. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +1,313, 8. Oscar Piastri (Austr./McLaren) +1,371, 9. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +2,098, 10 Logan Sargeant (USA/Williams) +6,181