131. Velká pardubická ve znamení pádů. Nakonec triumfoval překvapivě Talent

Nejprve tedy osmnácičlenné startovní pole přišlo o Pleyera s Kaiserwalzerem, kteří tedy nezvládli nově upravený Taxisův příkop a postupem času pak o naděje na dojezd do cíle přišli ještě Lombargini, Sztorm, předloňský vítěz Theophilos či další svěřenec legendárního Josefa Váni Mahe King. Žokejem posledně jmenovaného koně byl mimochodem pětinásobný šampion nejtěžšího závodu v Evropě Jan Faltejsek.

Co se týče loňského vtěze závodu Hegnuse, tak ten se naknec umístil na páté příčce za dalším vítězem, tentokrát z roku 2017, No Time To Lose. Toho mimochodem pasovaly sázkové kanceláře na roli favorita letošního ročníku s kurzem 4:1. Žokejem No Time To Lose byl Ondřej Velek.

Po závodě byli šťastni pochopitelně ti, kteří si vsadili na Talenta se třiadvacetiletým žokejem Složilem. Ten měl kurz 25:1 a nakonec letošní ročník opanoval. Do cíle dorazil v čase 9:12,79 minuty, přičemž se tak jedná o sedmý nejrychlejší čas v historii tohoto závodu.

Konečné pořadí 131. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou (6900 m, šestiletí a starší koně, dotace 3,000.000 Kč) - (10.10.2021):

1. Talent (žokej Složil, trenérka Kabelková, stáj DS Kabelkovi)

2. Evžen (ž. Myška)

3. Mr Spex (ž. Kratochvíl)

4. No Time To Lose (ž. Velek)

5. Hegnus (ž. Matuský)

6. Star (ž. Brečka). Výrok: boj 1 - 5 - 5 - 3/4 - 11