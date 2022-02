Pomoc Ukrajině a další sankce vůči Rusku v českém i zahraničním sportu

Pomoc pro ukrajinské sportovce a rodiny ukrajinských sportovních funkcionářů se rozhodli některé české portovní svazy. Třeba český biatlon nabízí ve svém ubytovacím zařízení na Znojemsku nabízí azyl prchajícím rodinným příslušníkům samotných ukrajinských biatlonistů, ale i trenérů, funkcionářů. "Oni teď řeší opravdu úplně jiné věci než biatlon, než sport. Tam je skutečná válka. Ukrajinský biatlon má od nás příslib, že jim Český svaz biatlonu zdarma poskytne tréninkové zázemí hned, jakmile to situace dovolí," uvedl šéf českého biatlonu Jiří Hamza poté, co telefonoval se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Brynzakem.

Hamza se prakticky ihned po vpádu Ruska na Ukrajinu pustil do soukromé akce, jak sám říká. "Domluvil jsem se, že představitelé ukrajinského biatlonu –⁠ činovníci, sportovci, trenéři –⁠ mohou k nám do Hnanic poslat svoje děti a další rodinného příslušníky. Postaráme se o ně," prozradil.

Zároveň je tak proti tomu, aby za současné situace, kdy nejeden ukrajinský sportovec narukoval do války, ruští sportovci naopak závodili. "A teď si představte, že v tom samém okamžiku Rus Loginov vyhraje závod Světového poháru. Můj osobní názor je, že v danou chvíli nemá Rusko na sportovní mapě místo, a to napříč všemi sporty. Tady není prostor pro kompromisy," nechal se slyšet Hamza, jenž je zároveň i místopředsedou Mezinárodní biatlonové unie (IBU).

A právě v jejich řadách nenašel k tomuto svému návrhu dostatečnou podporu. Na základě stanoviska Mezinárodního olympijského výboru (MOV) se rozhodla IBU k neutrálním barvám pro ruské a běloruské sportovce. S tímto krokem ale sami Rusové a Bělorusové nesouhlasili a sami se tak rozhodli Světový pohár opustit. Podle Hamzy by bylo dobré, kdyby tyto země momentálně nikde v nčem nezávodily. "Myslím, že ve světle všech lidských tragédií, které se na Ukrajině odehrávají, není teď sportování na mezinárodní scéně vhodné."

K humanitární pomoci se například rozhodl český biatlonový reprezentant Mikuláš Karlík. Ten totiž započal aukci svého olympijského oblečení a podepsaných startovních čísel z pekingské olympiády. K této akci se pak přidaly i Markéta Davidová s Evou Puskarčíkovou.

Svá ubytovací zařízení v areálu Labe arény v Račicích nabízí prchajícím Ukrajincům i Český veslařký svaz. Zároveň odsoudil v pondělí ruskou invazi. "Podporujeme kroky vedoucí k izolaci Ruska a Běloruska od demokratické společnosti, a to včetně zamezení účasti ruských a běloruských sportovců na mezinárodních akcích," cituje slova předsedy svazu Ondřeje Šebka tisková zpráva.

Pomáhat mladým ukajinským stolním tenistů a tenistkám hodlá i český svaz stolního tenisu. "Nejsme lhostejní k osudu všech obyvatel Ukrajiny. Po mnoho let spojuje obě naše federace pevné přátelství a také řada sportovních úspěchů," uvedl jeho předseda Zbyněk Špaček, jenž nabízí pro změnu pro mladé ukrajinské sportovce zázemí v Havířově. "Včetně ubytování a stravování a možnosti přípravy v rámci mezinárodních tréninkových kempů pořádaných v NTC."

UEFA přistoupila k vyloučení Spartak Moskva z Evropské ligy

Nadcházejícího osmiinále Evropské ligy UEFA se nedočká ruský klub Spartak Moskva. Toho se totiž Evropská fotbalová unie UEFA rozhodla zer soutěže vyloučit a jeho soupeř Lipsko se tak stalo automaticky čtvrtfinalistou.

Mimochodem, Spartak Moskva byl již jediným ruským zástupcem v letošním ročníku evropských pohárů.

UEFA v rámci sankcí vůči Rusku přistoupí zřejmě k dalším krokům. Například ruské fotbalistky se podle všeho nezúčastní letního mistrovství Evropy v Anglii a tak bude s největší pravděpodobností novým soupeřem Nizozemska, Švédska a Švýcarska ve skupině se stane Portugalsko. O tom se však podle The Times rozhodne v úterý.

Jak informuje agentura SID, tento krok podporují třeba německý či anglický fotbalový svaz. "Nedokážu si představit, že by se mohly hrát zápasy s ruskou účastí. To se nemůže a nesmí stát. Jde tady o válku. Je třeba zaujmout jasné stanovisko," uvedl Peter Peters, kadidát na šéfa německého fotbalového svazu.

Agentura SID pak hovoří ještě o tom, že se UEFA chystá vyloučit ruské týmy ze svých soutěží, jaký to rozhdíl oproti nedělnímu rozhodnutí Mezinárodní fotbalové federace FIFA, která pro zatím nechala Rusko v baráži o MS.

Gazprom už nebude sponzorovat německé Schalke

Poté, co se německý klub Schalke 04 rozhodl v předešlých dnech v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu zakrýt logo Gazpromu na svých dresech, nyní se rozhodl s tou ruskou plynárenskou společností smlouvu rovnou ukončit. A to navzdory velkým finančním ztrátám.

Vždyť německý klub mě,l s Gazpromem podepsaný kontrakt až do roku 2025 a podle agentury SID měl díky němu ročně v kase o devět milionů eur více. Pokud by navíc klub postoupil do nejvyšší Bundesligy, z devíti miliobnů eur by se šlo na 15 milionů eur ročně.

Vedení německého celku došlo k přesvědčení, že i bez peněz od Gazpromu se klub udrží nad hladinou. Navzdory tomu, že ho tíží závazky ve výši cca. 200 milionů eur. "Plnohodnotný finanční chod klubu zůstává tímto rozhodnutím nedotčen. Vedení věří, že bude moci v brzké době představit nového partnera," stojí v prohlášení Schalke.

Zajímavostí pak je, že od chvíle, kdy Schalke zakrylo lohoo Gazpromu na dresu a místo něj tak na dresu bylo logo samotného klubu, zvýšil se zájem o prodej těchto dresů ve fanouškovském e-shopu.

Podle Hanse-Joachima Watzkeho, dočasného šéfa německého fotbalu se v případě financí od Gazpromu jedná o špinavé peníze a tudíž se jimi nedá sponzorovat německý fotbal.