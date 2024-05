Rakušané se v Praze postarali o další senzaci, připsali si historické vítězství nad Finskem. Švédové překvapení nepřipustili

Od úvodního buly to vše v Praze směřovalo podle jasného scénáře k očekávanému výsledku. Vždyť už po 171 vteřinách Finové otevřeli skóre po Pakarinenově příhře zpoza branky na Mäenalanena a ten vsítil, 1:0 pro Finsko. Když to bylo v deváté minutě už o dvě branky zásluhou dvacetileté hvězdy Olivera Kapanena, jenž se trefil z otočky z mezikruží, vypadalo to na opravdu očekávaný průběh. Oliver Kapanen se navíc za chvíli mohl trefit podruhé, kdyby ale nepřestřelil branku Innaly.

Jenže postupem času a především ve druhé třetině se hra vyrovnala a Rakušané dělali čím dál větší potíže svému soupeři. A tak ve 24. minutě to vše vyústilo ve snížení, o které se postaral Mario Huber po přihrávce od Raffla. Opět tak naši jižní sousedé ukázali své bojovné sympatické srdce a hlavně ve dvou nabídnutých přesilovkách, které však nevyužili.

Nestalo se tak ani ve 45. minutě při dalším finském oslabení, kdy se sice trefili, ale gól jim nebyl uznán pro postavení hráče v brankovišti. Do konce zápasu si ale Rakušané spravili chuť naprosto dokonale. Deset minut před koncem nejprve už regulérně vyrovnal na 2:2 obránce Nickl. Následně přežili Wolfovo vyloučení a stejně tak i Riikolovu šanci na finské uklidnění. To nepřišlo a tak byl čas na další rakouský šok na tomto MS A příhodnější čas si pro něj nemohli Rakušané vybrat. Po Baumgartnerově nahození z dálky totiž kotouč zaplul až za záda Säteriho, přičemž se tak stalo pouhou vteřinu před koncem, respektive dvě desetiny sekundy před sirénou. Jedná se tak zatím o největší senzaci na tomto šampionátu a je to tak varování před pátečním duelem Česka, které se utká právě s Rakouskem.

Švédové proti Kazachstánu rozložili své trefy po jedné do každé třetiny

Na rozdíl od pražského odpoledního čtvrtečního duelu nechtěli nenechat nic náhodě favorité ze Švédska, a proto si celkem za chvíli na ostravském ledě vytvořili územní převahu. Jednoduchou cestu ke svému prvnímu gólu ale neměli, protože dlouho nenacházeli recept na gólmana Bojarkina. Nakonec se žlutomodří Seveřané dočkali po jedenácti minutách hry, když se trefil Marcus Johansson, 1:0. Bojarkin ale nadále trápil švédské střelce jako například následně Frödéna či Kempeho. Co naplat, že Švédové zaznamenali v první dvacetiminutovce hned 15 zakončení. To švédský gólman Ersson zasahoval v této části hry pouze jednou.

Stejným způsobem se vyvíjela hra i ve druhé třetině. V ní mohl druhou švédskou branku vstřelit Raymond, kdyby ovšem svůj brejk dokázal proměnit. Puk do branky se pak nepodařilo dostat ani Zetterlundovi. Kazaši pak byli blízko vyrovnání v polovině zápasu, ale vše skončilo na nekvalitním Starčenkově zakončení. Kazachstánci ale vystrkovali růžky nadále a to, i když hráli v oslabení. Tehdy se neprosadil pro změnu, přestože před ním zívala odkrytá branka. A tak to byli opět Švédové, kteří změnili stav zápasu. Stalo se tak ve 36. minutě utkání, kdy hráli oslabení. V něm se dostali do protiútoku, po němž skóroval Linus Johansson.

V trendu, co třetina, to gól, pokračovali Švédové i ve třetí třetině. V jejím začátku se totiž trefil Zetterlund. Do konce zápasu už stihli Kazachstánci jenom snížit a to ve 46. minutě, kdy umístěnou ranou pod břevno zakončil Beketajev. To byla mimochodem teprve šestá kazachstánská střela v tomto zápase. Rychle plynoucí zápas tak tedy Švédové dotáhli k očekávanému vítězství.

Konečné výsledky zápasů hokejového MS v Praze a Ostravě (16.5.2024):

SKUPINA A (Praha):

Finsko - Rakousko 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 3. Mäenalanen (Pakarinen, Vittasmäki), 9. O. Kapanen (Riikola, Kaski) - 24. M. Huber (Raffl, Nissner), 50. Nickl (Nissner, M. Huber), 60. Baumgartner (Haudum, Ganahl). Rozhodčí: Bjork (Švéd.), Tscherrig (Švýc.) - Wyonzek (Kan.), Zunde (Lot.). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 15 387

Finsko: Säteri - M. Lehtonen, O. Määttä, Kaski, Rissanen, Saarijärvi, Riikola, Jesper Mattila, Vittasmäki - V. Puustinen, Mikael Granlund, Innala - Puljujärvi, O. Kapanen, A. Oksanen - Jääskä, Hyry, Puistola - Pakarinen, Björninen, Mäenalanen. Trenér: J. Jalonen

Rakousko: Kickert - Nickl, Heinrich, Wolf, Unterweger, Maier, Strong, Stapelfeldt, Zündel - T. Raffl, Nissner, M. Huber - Zwerger, Rossi, Schneider - Ganahl, Baumgartner, Haudum - P. Huber, Thaler, Rohrer. Trenér: Bader

SKUPINA B (Ostrava):

Kazachstán – Švédsko 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 46. Beketajev (Rymarev, Starčenko) – 11. M. Johansson (Burakovsky, Brodin), 36. L. Johansson (Frödén, Pettersson), 42. Zetterlund (Lundeström). Rozhodčí: Fraňo (ČR), Pearce (Kan.) - Briganti (USA), Hofer (Rak.). Vyloučení: 3:2, navíc Muchametov (Kaz.) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 5378

Kazachstán: Bojarkin – Metalnikov, Beketajev, Orechov, Danijar, Dichanbek, Koroljov, Gajtamirov – Rymarev, Omirbekov, Starčenko – Michajlis, Muchametov, Muratov – Musorov, Šulga, Panjukov – Rachmanov, Bojko, Asetov. Trenér: Mambetalijev

Švédsko: Ersson – Brodin, Dahlin, Karlsson, Hedman, Pettersson, Heed – Burakovsky, Holmberg, M. Johansson – Raymond, Eriksson Ek, Kempe – Zetterlund, Lundeström, Sörensen – Frödén, L. Johansson, Grundström – Friberg. Trenér: Hallam