Serena Williamsová oznámila druhé těhotenství

Ještě před nedávnem to vypadalo, že se letos na Wimbledonu poprvé od roku 1996 nepředstaví ani jedna ze sester Williamsových. Nakonec ale diváci, kteří letos zavítají do All England Clubu, o umění jedné ze sester Williamsových nepřijdou, jelikož na základě divoké karty se turnaje ve dvou hře zúčastní držitelka 23 grandslamů Serena Williamsová.