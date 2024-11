Chameneí se chce za útoky Izraele pomstít USA

Chameneí v prohlášení uvedl, že jak Izrael, tak USA by měly brát v úvahu následky svých činů. "Nepřátelé, ať už sionistický režim nebo USA, by měli vědět, že zaručeně dostanou zničující odpověď na to, co dělají proti Íránu a odbojové frontě," prohlásil. Tímto termínem odkazoval na íránem podporovaná hnutí, jako jsou jemenské povstalecké hnutí houthi, libanonský Hizballáh a palestinské skupiny.

Toto varování přichází po sérii útoků, které vzbudily obavy z širšího konfliktu. Izraelská armáda provedla 26. října letecké údery na vojenské objekty v Íránu jako odvetu za útok Teheránu na Izrael z 1. října. Během těchto útoků zahynuli nejméně čtyři vojáci a došlo k omezeným škodám na radarových systémech. Íránská média navíc informovala o smrti jednoho civilisty.

V reakci na rostoucí napětí také americké ministerstvo obrany oznámilo, že posílí svou přítomnost na Blízkém východě. Do regionu budou nasazeny další torpédoborce, baterie protivzdušné obrany schopné likvidovat balistické střely a bombardéry B-52 s dlouhým doletem. Tento krok má sloužit jako výstraha Íránu, který v posledních týdnech prováděl vzájemné útoky s Izraelem.