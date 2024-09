Zemětřesení v mužském tenise na spadnutí? WADA žádá dvouletou stopku pro světovou jedničku Sinnera

Výskyt zakázaného klostebolu vysvětloval Sinner tím, že se mu tam dostal prostřednictvím spreje jeho maséra, který jej měl na svých rukou při masáži, přičemž se měl tento sprej aplikovat na malou ránu. Pozitivní test na klostebol vzešel ze dvou vzorků, které třiadvacetiletý tenista odevzdal ihned po inkriminovaném březnovém turnaji.

O případu se veřejnost dozvěděla až koncem srpna. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) sáhla pouze k odebrání bodů a prémií, které Sinner získal v Indiana Wells. ITIA sice nejprve sáhla také i k zastavení činnosti, ovšem proti tomu se tenista úspěšně odvolal. Podle nezávislého tribunálu ITIA hráč na porušení antidopingových pravidel nenese vinu a nešlo z jeho strany ani o nedbalost.

Na přelomu srpna a září se tak mohl tenista zúčastnit tradičního newyorského grandslamu, tedy US Open, který následně dokázal jako první italský tenista v historii celý ovládnout. Navázal tak na letošní první grandslam, tedy na Australian Open, kde taktéž triumfoval. Pro Sinnera jsou to zatím jediné dva grandslamy, které dosud získal.

S verdiktem nezávislého tribunálu ITIA ale nesouhlasí WADA a má za to, že bylo vyneseno v rozporu s pravidly. Proto se nyní obrací na Sportovní arbitrážní soud s tím, že žádá o jednoletý až dvouletý zákaz startů pro Sinnera s tím, že by tenistovi dosud odehrané výsledky v rámci okruhu ATP od letošního března zůstaly a tudíž by tak nepřišel o zmiňovanou trofej z US Open. Stejně tak by nepřišel ani o triumfy z Miami, Halle a Cincinnati. "Vzhledem k tomu, že záležitost nyní projednává CAS, nebude se WADA v tuto chvíli dále vyjadřovat," uvedla pak WADA ve svém prohlášení k tomuto případu.

Dodejme, že ITIA už si vyslechla kritiku ze strany několika tenistů za její přístup k Sinnerově případu s tím, že je tak očividně uplatňován dvojí metr v podobných kauzách.