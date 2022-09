Ještě Laver Cup. Legendárního Rogera Federera čeká poslední turnaj v kariéře

V závěru své kariéry se potýkal často se zraněním kolene, s nímž musel několikrát na operaci a několikrát se tak vracel zpátky na kurty. Naposledy se tak stalo v roce 2020, kdy se objevil jen v pouhých šeti duelech a v roce 2021 pak nastoupil jen do třinácti zápasů, přičemž v rámci nich odehrál i Wimbledon.

Tehdy ještě doufal v návrat do soutěžních zápasů, nyní ho ale bude čekat jediný turnaj a to Laver Cup. "Pro návrat do vrcholné formy jsem udělal všechno, ale tělo mi dalo jasnou odpověď. Je mi 41 a za 24 let jsem odehrál přes 1500 zápasů," buvedl Federer konkrétně ve svém čtvrtečním prohlášení a pokračoval: "Laver Cup v Londýně bude moje poslední ATP akce. I potom budu hrát tenis, ale ne na grandslamech nebo okruhu."

Za svou kariéru na okruhu ATP triumfoval na 103 turnajích a pod pěti olympijskými kruhy k tomu přidal ještě dvě medaile. Vedle zmińovaného zlata ve čtyřhře s krajanem Stanem Wawrinkou z Pekingu 2008 má ve sbírce i stříbro z Londýna 2012, kdy se dostal do finále dvouhry, ve kterém nakonec nestačil na Andyhob Murrayho.

"Rozhodnutí skončit je trochu hořké, protože mi tenis bude hodně chybět. Ale také si uvědomuji, že jsem měl ohromný talent, který jsem využil beze zbytku, a navíc mnohem déle, než bych si dokázal představit," napsal dále v prohlášení, které zakončil následovně: "Takže z celého srdce děkuji všem lidem na světě, kteří jste malému podavači míčku z Basileje pomohli splnit dětský sen. A velké dík také patří tenisu – miluji tě a nikdy tě neopustím."