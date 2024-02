Českým tenisem hýbe dotační skandál. Kaderka a Flégl skončili ve vazbě

Podle advokáta Vojtěcha Flégla, Miroslava Synka, byl důvodem vazby nedostatek výslechů všech svědků ze strany policie. Doplnil, že si ponechali lhůtu pro možné podání stížnosti. Oba muži čelí až desetiletému vězení.

Flégla přivezla policie autem na dvůr Obvodního soudu pro Prahu 7 před druhou hodinou odpoledne, kde byl eskortován maskovanými muži do budovy, uvedl Česká televize. Poté dorazil Fléglův advokát, který se odmítl k případu vyjádřit před vazebním zasedáním. Stejně tak odmítl komentář i dozorující státní zástupce Ondřej Trčka.

Policie v úterý obvinila pět lidí a stejný počet právnických osob kvůli zneužívání dotací, které stát poskytl Českému tenisovému svazu na podporu sportu. Podle médií mezi stíhanými jsou šéf svazu Kaderka, jeho blízký spolupracovník Flégl, tajemník svazu a šéfka ekonomického oddělení. Pátým obviněným je někdejší přední deblista Daniel Vacek, trenér daviscupového reprezentanta Tomáše Macháče.

Policisté vyčíslili způsobenou škodu na zhruba 14,5 milionu korun. Obviněným hrozí tresty od pěti do deseti let vězení za dotační podvod a od dvou do osmi let za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky.

Podle informací Radiožurnálu Český tenisový svaz vyplatil spolku Orel Jednota Praha-Balkán, který vede Flégl, desítky milionů korun ze státní dotace. Část těchto peněz údajně skončila na účtech firem Flégla nebo jeho rodinných příslušníků. Způsobená škoda byla odhadnuta na zhruba 14,5 milionu korun.

Právní kvalifikace policie uvádí, že obvinění se dopustili dotačního podvodu a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, přičemž někteří z obviněných mohou být viněni pouze z jednoho z těchto trestných činů.