Macháč se v mexickém Acapulcu dočkal prvního triumfu na okruhu ATP

Do acapulcského finále se čtyřiadvacetiletý český tenista se probojoval poté, co postupně porazil Jakuba Menšíka, Němce Daniela Altmaiera a duo Američanů Learnera Tiena a Brandona Nakashimu dokráčel ke svému historickému triumfu i díky dvěma brejkům, žádnému ztracenému servisu a hned 11 esům.

První sada finále byla natolik vyrovnaná, že si tenisté svá podání hlídali až do konce a tak tato část zápasu došla až do zkrácené hry. V něm se sice zprvu českému reprezentantovi nedařilo dotáhnout k potřebnému minibrejku a do vedení 4:3, za stavu 5:6 se mu ale přesto podařilo odvrátit setbol a další příležitost z jeho strany už byla využita. Zkrácenou hru tak tedy Macháč ovládl poměrem 8:6.

Druhá sada už byla daleko jednoznačnější a to i proto, že ve druhé hře dokázal Macháč odvrátit jediný brejkbol soupeře a odstavu 1:2 následně vyhrát hned pět her v řadě. Definitivní tečku za zápasem udělal při druhém mečbolu.

"Momentálně cítím jen úlevu, protože to byl náročný týden. Nechtěl jsem ve finále prohrát, zvláště když mám takovouto formu. Jsem opravdu šťastný, že se mi podařilo vyhrát, protože Alejandro hrál velmi dobře. Byla to těžká bitva. Podával jsem velmi dobře. Bez dobrého servisu by to ve dvou setech neskončilo," komentoval duel a svůj výkon v něm v pozápasovém rozhovoru na kurtu Macháč, který neopomněl poděkovat i svému trenérovi Danielu Vackovi. "Někdy jsem na něj byl hodně tvrdý. Během zápasů k němu mluvím hodně nahlas. Před dvěma týdny jsem mu řekl, že občas se někdy ve velkých zápasech trápím a nevím, jak tyhle situace zvládat. A teď jsem tady vyhrál. Takže se s ním pokusím asi mluvit častěji."

Macháčovi pogratuloval jeho sok Davidovich. "Gratuluji (Macháčovi) k prvnímu titulu. Nevím, jak se teď cítí, protože jsem zatím nikdy titul nevyhrál. Určitě je to ale úžasný pocit," uvedl konkrétně muž, jenž navázal v podstatě na dva týdny starý výsledek, kdy tehdy pro změnu v San Diegu prohrál ve finále navzdory dvěma mečbolům.

Pro Macháče se jednalo teprve o druhou účast ve finále na okruhu ATP. V loňském roce se mu do této rozhodující fáze turnaje podařilo postoupit v Ženevě, kde však tehdy nestačil na Nora Caspera Ruuda. Svým triumfem v Acapulcu pak navázal na Jiřího Nováka, který byl dosud jediným českým tenistou, kterému se v Mexiku povedlo zvítězit a to v roce 1998, přičemž tenkrát se turnaj konal v hlavním městě.

Tento úspěch v Acapulcu pak pro Macháče znamená, že se ve světovém žebříčku posune na dosud své historické maximum a to na 20. místo, zároveň se tak stane českou jedničkou, kterou byl doposud Jiří Lehečka. Vítězstvím na turnaji kategorie ATP 500 pak Macháč navázal na Tomáše Berdycha z roku 2014, který tehdy na turnaji stejné kategorie triumfoval v Rotterdamu.

Tenisový turnaj mužů v Acapulcu (2.3.2025):



Dvouhra – finále: Macháč (8-ČR) – Davidovich (Šp.) 7:6 (8:6), 6:2