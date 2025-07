KOMENTÁŘ | Roosevelt dokázal, že demokracie potřebuje pojistky. Ustojí ale americká demokracie Trumpa?

Dodatek sice nebyl aplikován zpětně, a tak se nevztahoval na tehdejšího prezidenta Harryho Trumana, ale jeho symbolická síla byla jasná: i ten nejoblíbenější vůdce musí znát hranice. Rooseveltovy čtyři mandáty ukázaly, že charismatický a krizemi prověřený politik může ovládnout veřejné mínění natolik, že se stane téměř neodvolatelným. Právě to bylo impulsem pro ústavní změnu – aby se zabránilo scénářům, kdy se moc soustředí v rukou jednoho člověka na neúměrně dlouhou dobu.

Rooseveltova éra měla své důvody – vedl zemi Velkou hospodářskou krizí i druhou světovou válkou, což vyžadovalo stabilní a silné vedení. Ale právě jeho výjimečnost ukázala i rizika – výjimky se totiž v demokracii mohou stát precedenty, které jednou někdo zneužije. Přijetím 22. dodatku americká demokracie posílila. Jasně si vymezila hranici mezi silným vedením a kultem osobnosti.

Dnes se opět diskutuje o smyslu této ústavní pojistky. Současný prezident Donald Trump opakovaně naznačil, že by o třetí mandát stál. Ačkoliv americká ústava to výslovně zakazuje, Trumpovo koketování s touto myšlenkou rozvířilo veřejnou debatu – nejen o jeho osobních ambicích, ale i o stavu americké demokracie. Pokud by skutečně usiloval o třetí mandát, čelil by právní i politické bouři. Jeho protivníci by oprávněně tvrdili, že porušuje ústavu, a tím i vlastní prezidentskou přísahu.

Ústavní omezení není samoúčelná formalita – chrání demokracii před tím, aby se z ní stala vláda jednoho. V zemích, kde se lídři drží u moci dekády – jako je tomu u Vladimira Putina v Rusku – často dochází k oslabení demokratických institucí, deformaci ústavních pravidel a likvidaci opozice. Roosevelt se od Putina zásadně lišil v motivacích i přístupu, ale právě proto jeho příklad posloužil jako varování, že i v demokracii je třeba myslet na to, že každé pravidlo musí být připraveno i na ty, kteří jej jednou zneužijí.

Způsob, jakým Spojené státy reagovaly na Rooseveltovu dlouhou vládu, je zároveň důkazem síly americké demokracie – schopnosti sebereflexe a schopnosti systémově reagovat na výjimečné situace. Nešlo o bezhlavé zavrhnutí populárního prezidenta, ale o vědomé nastavení nových pravidel, která mají zabránit tomu, aby charisma jednotlivce přerostlo ústavní rámec. Demokratický systém se tím posílil – ukázal, že i silní lídři jsou podřízeni vyšším normám.

Na druhé straně ale nelze přehlížet, že americká demokracie není imunní vůči erozi. V posledních letech se objevují signály, že systém čelí narůstajícím tlakům – ať už jde o polarizaci společnosti, zpochybňování volebních výsledků, či snahy o omezování volebního práva. Myšlenky na prodlužování mandátů nebo ignorování ústavních omezení jsou sice na papíře vyloučené, ale v praxi mohou testovat odolnost institucí i společenského konsenzu.

Zvláštní pozornost si zaslouží skutečnost, že samotné nastavení ústavních limitů není definitivní spásou. Když se lídr rozhodne pravidla ohýbat – a má dostatečně loajální aparát i část veřejnosti na své straně – může reálně ohrozit demokratický rámec, byť formálně ústava zůstává v platnosti. Právě proto je důležité, aby byla pravidla nejen zakotvena v zákonech, ale i hluboce zakořeněna v politické kultuře.