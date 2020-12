Davidová ve stíhačce vedla, skončila devátá. Charvátová závod nedokončila

Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

V neděli pokračoval třetí podnik letošního biatlonového Světového poháru 2020/21 v rakouském Hochfilzenu stíhacím závodem žen. Do něj za českou reprezentaci odstartovaly pouze dvě závodnice a to Markéta Davidová a Lucie Charvátová. Daleko lépe se však v závodě dařilo první jmenované, která dokonce během závodu i celé startovní pole vedla, protože ale kromě úvodní položky vleže, pak při dalších střelbách Davidová vždy jednou chybovala, skončila nakonec na deváté pozici. To Lucie Charvátová jen potvrdila, že střelecky na tom není kdovíjak dobře a na jedné z položek dokonce chybovala hned pětkrát a nakonec závod nedokončila. O čelo závodu se do koce závodu praly Norka Marte Roeiselandová a Běloruska Dzinara Alimbekavová. Nakonec tento souboj lépe i s jednou chybou při poslední střelbě na kontě norská závodnice.