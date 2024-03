Snowboardcrossař Houser na závěr sezóny SP zaznamenal životní třetí místo. Adamczyková ovládla dvě malé finále

Pro sedmadvacetiletého českého snowboardcrossaře Radka Housera byl sobotní postup do velkého finále vůbec prvním v jeho kariéře. V této sezóně však nebyl jediným Čechem, kterému se takovýto počin povedl. Do finále jednoho z podniků v rámci letošního Světového poháru se to podařilo taktéž Kryštofu Chourovi, stalo se tak v lednu ve Svatém Mořici, kde tento reprezentant skončil nakonec čtvrtý. Co se týče sobotního Houserova úspěchu, tak tím rodák z Třebíče navázal na Michala Novotného, kterému se jako dosud poslednímu Čechovi v rámci SP povedlo umístit se na stupně vítězů. Stalo se tak v březnu roku 2009 v italském Valmalencu, kde Novotný triumfoval.

"Povedlo se mi něco neuvěřitelného, pořád to vstřebávám a nemůžu tomu uvěřit. Je to moje první pódium v sérii na této úrovni. Jsem šťastný, je to super pocit. To ježdění nebylo ze začátku moje, dělal jsem spoustu chyb, ale ve správný čas to začalo vycházet. Ve finiši mi to o kousek vyšlo, je to skvělé, super a doufám, že to není naposledy," nechal se slyšet ke své cestě za bronzem Houser.

Ona cesta za bronzem začala nejprve druhými místy v osmifinálové a následně čtvrtfinálové jízdě, přičemž pokaždé v těchto jízdách zvítězil Australan Adam Lambert. V semifinále se Houserovi dojet do cíle na prvním místě a na vedoucí pozici byl český závodník k vidění i během finálové jízdy, postupem času ho ale předjeli domácí Kanaďan Grondin a Australan Cameron Bolton. Těsně před cílem pak tlačil na Housera i další domácí závodník Bichon, tenvšak nakonec v těsném finiši na Housera naštěstí nestačil a Houser se tak mohl v cílovém prostoru ze senzačního bronzu radovat i se svou reprezentační kolegyní Evou Adamczykovou.

Ta se v sobotu popáté v sezóně, do které vstoupila až po Novém roce kvůli své účasti v taneční soutěži StarDance, na pódium nepodívala a nenavázala tak na podniky v Cortině d´Ampezzo, Gudauri či Sieře Nevadě, kde se jí to naopak povedlo. Nesmíme v tomto výčtu vynechat ani závod ve Svatém Mořici, kde triumfovala.

Tentokrát v sobotním semifinále na Francouzku Chloé Trespeuchovou a Britku Charlotte Bankesovou. V následném malém finále, kterého se Adamczyková zúčastnila potřetí v řadě za sebou, vyhrála a stejně jako před týdnem tak skončila pátá. "Škoda toho semifinále, tam jsem udělala dvě velké chyby po sobě. Byl to ten skok po první zatáčce a pak třetí zatáčka, kdy jsem byla krátká na skoku. Tím jsem ztratila rychlost a jela jsem si venkem. Ostatní mě pak dojely. Snažila jsem se dupat, ale asi jsem od čtvrté zatáčky měla menší rychlost. Ale poučila jsem se z toho, jezdí se mi tady super. Dneska jsem hrozně ráda, že Radek dojel třetí. To je pecka," neskrývala - přes svůj další nepostup do velkého finále - radost z úspěchu svého kolegy.

Malé finále absolvovala a taktéž ho vyhrála Eva Adamczyková i v neděli. Ve čtvrtfinále sice úřadující světová šampionka ukázala záda všem svým soupeřkám, v následné semifinálové jízdě to vypadalo dlouho na podobný úspěch, jenže po posledním skoku na trati se podařilo Australance Josie Baffové a Francouzce Chloé Trespeuchové před Adamczykovou dostat a tím jí tak poslat do malého finále.

To Adamczyková vyhrála a v nedělním závodě tak skončila pátá, stejně jako v celkové klasifikaci Světového poháru. Křišťálový glóbus doputoval do rukou Francouzky Trespeuchové.

SP ve snowboardcrossu v Mont-Sainte-Anne (Kanada) – (23.3.2024):

Muži: 1. Grondin (Kan.), 2. Bolton (Austr.), 3. Houser (ČR), 4. Bichon (Kan.), ...28. Choura, v kvalifikaci 34. Kubičík (oba ČR)

Průběžné pořadí SP (po 11 ze 12 závodů): 1. Grondin 852, 2. Hämmerle (Rak.) 588, 3. Bolton 472, ...26. Choura 127, 28. Houser 125, 35. Kubičík 56

Ženy: 1. Bankesová (Brit.), 2. Trespeuchová, 3. Castaová (obě Fr.), 4. Baffová (Austr.), 5. Adamczyková (ČR)

Průběžné pořadí SP (po 11 ze 12 závodů): 1. Trespeuchová 742, 2. Bankesová 657, 3. Moioliová (It.) 624, ...5. Adamczyková 528, 38. Hrůšová (ČR) 8

SP ve snowboardcrossu v Mont-Sainte-Anne (Kanada) – (24.3.2024):

Muži: 1. Grondin (Kan,), 2. Bolton (Austr.), 3. Ulbricht (Něm.), 4. Vedder (USA), ...22. Choura, 27. Houser, 36. Kubičík (všichni ČR)

Konečné pořadí SP (po 12 závodech): 1. Grondin 952, 2. Hämmerle (Rak.) 604, 3. Bolton 552, ...26. Choura 138, 28. Houser 131, 37. Kubičík 56

Ženy: 1. Bankesová (Brit.), 2. Moioliová (It.), 3. Baffová (Austr.), 4. Trespeuchová (Fr.), 5. Adamczyková (ČR)

Konečné pořadí SP (po 12 závodech): 1. Trespeuchová 792, 2. Bankesová 757, 3. Moioliová 704, ...5. Adamczyková 573, 38. Hrůšová (ČR) 8