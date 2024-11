Svět čekají dva nejnebezpečnější měsíce války, varuje Orbán

Ve videu zveřejněném na Facebooku Orbán upozornil na zvyšující se napětí mezi Ukrajinou a Ruskem. „Nebezpečí eskalace a rozšíření války nebylo nikdy tak velké jako nyní,“ prohlásil premiér a dodal, že k míru nebo alespoň příměří je nyní možná blíže, ale současně čelíme obrovským rizikům.

Orbán zmínil několik klíčových událostí, které podle něj přispívají k eskalaci konfliktu. Upozornil na úterní útoky Ukrajiny na ruské území s využitím raket dlouhého doletu, které byly dodány Spojenými státy. Tyto útoky vedly k výrazné reakci Ruska, které zpřísnilo svou jadernou doktrínu.

Podle aktualizovaných pravidel by Moskva mohla zvážit použití jaderných zbraní nejen při přímém ohrožení své existence, ale také v případě útoků konvenčními raketami podporovanými jadernou mocností. Tato změna podle Orbána dramaticky zvyšuje riziko šíření války za hranice Ukrajiny.

V reakci na aktuální situaci zasedala Rada obrany státu, které se účastnili klíčoví ministři, státní tajemníci, poradci pro národní bezpečnost a náčelník generálního štábu. Diskutována byla nejen současná situace na bojišti, ale také strategie, jak zajistit, aby Maďarsko zůstalo mimo konflikt.

„Budeme potřebovat všechny naše znalosti, prostředky a diplomatické zkušenosti, abychom se této válce vyhnuli,“ uvedl Orbán. Premiér znovu zdůraznil, že Maďarsko musí zachovat svou neutralitu a vyvarovat se jakéhokoliv kroku, který by mohl ohrozit jeho bezpečnost.

Orbán se rovněž vyjádřil k nedávným americkým prezidentským volbám, ve kterých zvítězil Donald Trump. Podle maďarského premiéra přináší Trumpovo vítězství naději na mír nebo přinejmenším na příměří. Zdůraznil však, že Spojené státy budou ještě dva měsíce pod vedením administrativy, která podle něj podporuje válku.

„V praxi to znamená, že Ukrajinci odpálili rakety dlouhého doletu na ruské území a Rusové reagovali přijetím přísnější jaderné doktríny,“ komentoval aktuální vývoj Orbán. Dodal, že Trumpův nástup do úřadu by mohl situaci změnit, ale do té doby zůstává konflikt v extrémně napjaté fázi.

Maďarsko dlouhodobě zaujímá zdrženlivý postoj vůči válce na Ukrajině. Země odmítá jakoukoli přímou vojenskou podporu Ukrajině a klade důraz na diplomatická řešení. Orbánova vláda opakovaně varovala před nebezpečím, které by mohl přinést jakýkoli krok směřující k aktivnímu zapojení do konfliktu.

Orbánův apel přichází v době, kdy se válka na Ukrajině stále více vyhrocuje a riziko jejího rozšíření se stává realitou. Maďarský premiér proto zdůrazňuje, že Maďarsko musí zachovat opatrnost a usilovat o zachování neutrality, aby ochránilo své občany i národní zájmy.