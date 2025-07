Trump se zmítá v aféře kolem Epsteina, ohrožuje celou jeho vládu

Aféra se nečekaně dotkla samotného prezidenta a vyvolala bouři i mezi jeho nejvěrnějšími příznivci z hnutí MAGA. Pro Trumpa, který často konstruoval a využíval konspirační teorie jako nástroj politického boje, je nezvyklé být jejich terčem.

Republikánská poslankyně Marjorie Taylor Greene varovala, že údajné utajování informací o Epsteinově minulosti je pro řadu voličů červenou čarou. “Tohle mnozí z nás nepřekousnou,” uvedla v rozhovoru pro CNN.

Napětí narůstá i mezi špičkami Trumpovy administrativy. Generální prokurátorka Pam Bondi, šéf FBI Kash Patel a jeho zástupce Dan Bongino se podle zákulisních informací dostali do ostrého sporu, který připomíná chaos z prezidentova prvního funkčního období.

Ministerstvo spravedlnosti minulý týden vydalo prohlášení, že Epstein neměl seznam klientů a nebyl v roce 2019 v cele zavražděn, nýbrž spáchal sebevraždu. Tato tvrzení však mezi příznivci konspiračních teorií jen přilila olej do ohně.

Trump, který býval mistrem mediálních manipulací, nyní působí bezradně. Podle CNN je prezident frustrovaný, že se kauza vleče a zastírá jeho aktuální politické úspěchy.

I uvnitř republikánské strany roste nejistota. Strategička Kristen Soltis Anderson upozornila, že nejde o běžný ideologický spor, ale o důvěru voličů, kteří Trumpa vnímají jako outsidera bojujícího proti systému.

Steve Bannon, někdejší Trumpův poradce a nyní vlivný komentátor, varoval, že by hnutí mohlo ztratit až deset procent příznivců. To by v příštích volbách mohlo znamenat až čtyřicet ztracených křesel v Kongresu a návrat Demokratů k moci.

Trump se podle pozorovatelů pokusil odpoutat pozornost a vrátit se k tradičním tématům, jako je tvrdá imigrační politika. I výstupy ministryně vnitra Kristi Noem a “pohraničního cara” Toma Homana však zůstaly ve stínu Epsteinovy aféry.

Bondi, která na jaře naznačila, že by mohlo dojít k “velkému odhalení”, je nyní pod palbou. Přesto jí Trump během víkendového finále klubového MS ve fotbale veřejně podpořil.

Ve stejnou dobu ale narůstá tlak na její odvolání. Ani Bongino podle informací z Bílého domu pravděpodobně nezůstane ve funkci dlouhodobě, i když si Trump přeje udržet jednotu ve vládě.

V Kongresu se dokonce objevují první výzvy k otevřenému vyšetřování. Lídr demokratů Hakeem Jeffries prohlásil, že “americký lid si zaslouží znát úplnou pravdu o Epsteinově případu” a obvinil Trumpa a jeho tým z šíření lží, které se jim nyní vracejí jako bumerang.

Vlivní komentátoři z okruhu MAGA mezitím dál požadují zveřejnění Epsteinových kontaktů, zdrojů financí a případného krytí ze strany institucí.

Trump, který se roky profiloval jako bojovník proti “hlubokému státu”, je teď vnímán jako jeho součást. To podkopává základní pilíř jeho politické identity.

Dopady mohou být dalekosáhlé nejen pro Trumpa a jeho vládu, ale i pro samotné Spojené státy. Oslabená důvěra v ministerstvo spravedlnosti a FBI, kde nyní vládne zmatek a rivalita, ohrožuje jejich schopnost naplňovat klíčové úkoly – od spravedlivého vymáhání práva až po ochranu proti terorismu.

Aféra Epstein navíc ukazuje, jak rozdrobená mediální scéna a rostoucí role “alternativních pravd” oslabují schopnost společnosti shodnout se na základních faktech.

Zatímco skalní příznivci řeší údajný seznam pedofilních klientů, většina voličů podle průzkumů považuje za hlavní téma volby ekonomiku. Otázkou tedy zůstává, jak dlouho bude aféra rezonovat mimo kruhy konspirativní pravice – a zda Trumpovi nakonec neublíží více uvnitř vlastního tábora než navenek.