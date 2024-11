ANALÝZA | Musk není jen Trumpův dárce. Bude potřebovat, aby zklidnil vztahy s Čínou

Americká stanice CNN ve své nové analýze popsala hlavní důvod, proč má Trump Muska rád: „Je dynamický a je to génius.“ Nejbohatší člověk světa má pod svou záštitou společnosti jako automobilku Tesla, vesmírný projekt SpaceX nebo sociální síť X (bývalý Twitter).

Trumpovi se zřejmě zamlouvá, že se mu „dvoří“ nejbohatší člověk, zvláště poté, co do jeho kampaně před americkými prezidentskými volbami investoval miliony dolarů. Navíc Musk Trumpovi „uvolnil prostor“ na sociální síti X, kde může šířit svůj „konspirační pohled na svět“ před množstvím potenciálních voličů.

CNN podnikatele dokonce označila za „mnohem úspěšnější verzi samotného Trumpa“. Jedním z faktorů, které zvoleného prezidenta k Muskovi tak přitáhly, mohlo být to, jak podnikatel působí na mladou mužskou subkulturu – zde je i díky Tesle vnímán jako „ikona“. Oba muži spolu souzní v celé řadě témat: od migrace, přes práva LGBT komunity až po válku na Ukrajině.

Je tedy zřejmé, že Trump z úzkého partnerství s Muskem těží velké výhody – netýká se to pouze financí, nýbrž i popularity a možnosti projevovat své názory. Miliardář se během jeho kampaně stal namísto dárce peněz „neoficiálním šéfem štábu“, alespoň tak jeho pozici označil americký list New York Times.

Budoucí šéf Bílého domu může Muskovi nabídnout daleko víc, než je tomu naopak. Podnikatel dostal prostor k hovoru s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jako „diplomat“ se sešel s íránským velvyslancem při OSN.

Trump Muska nově nominoval na pozici ředitele oddělení zaměřeného na efektivitu vlády, díky čemuž dostane možnost přijímat a propouštět federální zaměstnance, může se také podílet na restrukturalizaci celých institucí. Je to moc, o níž může běžný civilista pouze snít.

Podnikatel je s federální vládou už tak úzce propojen. Jeho firmy jen za poslední rok získaly zakázky v hodnotě tří miliard dolarů. Musk dokonce žádal Trumpa, aby zaměstnal zaměstnance společnosti SpaceX na ministerstvu obrany, což by pro něj znamenalo naprosto bezprecedentní vliv a vazby.

K tomu Musk čelí nejméně dvaceti vyšetřováním a kontrolám ze strany federálních regulačních orgánů. Tato šetření bude od ledna moci potlačit a snažit se o větší svobodu od dohledu. Software samořídícího vozu Tesla nebo raket SpaceX znečišťujících vodu už tedy nebudou federálním problémem – jakkoli by měly být.

Miliardář se také aktivně vkládá do toho, jak Trump tvoří svou vládu. Využil k tomu sociální síť X, kde vyzval příznivce, aby pomohli prosadit kandidáta na ministra financí. Přál si, aby se ministrem financí stal Howard Lutnick, šéf investiční banky Cantor Fitzgerald. Naopak nesouhlasil se Scottem Bessentem zakladatelem společnosti Key Square, zabývající se správou kapitálu. Ale Trump udělal opak – Lutnick získal post ministra obchodu.

Podle ekonoma Scotta Lincicoma ale nebude hrát Muskova snaha výrazný vliv na to, co Trump bude během své administrativy dělat. „Faktem je, že pokud bude Trump chtít cla, dostane je bez ohledu na to, kdo bude ve vedení ministerstva financí … Existuje spousta pák, které může použít, a opravdu bych v tom neočekával velký rozdíl,“ vysvětlil .

Muskův vliv na Trumpa neznamená pouze ovlivňování skládání administrativy. Naopak, projevuje se daleko za mořem. Dokonce už v květnu stanice NBC varovala , že se jejich kooperace velmi zamlouvá Číně, neboť právě zde má Musk rozsáhlé obchodní zájmy. Nejde o společnost SpaceX, nýbrž Teslu.

Ta má v Šanghaji největší továrnu – a pro její produkci je naprosto zásadní, aby mezi Washingtonem a Pekingem nezačala obchodní válka, jíž by Trump rád rozpoutal uvalením vysokých cel. Šanghajská gigafactory dokáže vyrobit až milion aut ročně a má potenciál naplno využít obrovského čínského trhu s automobily.

Miliardář sice aktivně podporuje Trumpovu přísnou politiku vůči Pekingu a podpořil uvalení vysokých cel, jeho podporu zvolenému prezidentovi ale nechápe třeba politický poradce čínské vlády Jia Qingguo. „Nechápu, proč Trumpa tolik podporuje, protože to, co Trump prosazoval, je proti jeho vlastnímu podnikání, přinejmenším proti jeho podnikání s Čínou,“ sdělil muž, který dříve působil jako děkan školy mezinárodních studií na Pekingské univerzitě.

Musk se tedy možná zbaví problémů v USA, ale poštve proti sobě čínské představitele, které ke svému byznysu nutně potřebuje. „Mezi Muskem a Čínou je velmi zajímavá dynamika v tom smyslu, že je potřebuje a snaží se tam prosazovat své obchodní zájmy, ale zároveň mu v dlouhodobém smyslu stále více potenciálně podkopávají jeho obchodní zájmy,“ přiblížil ekonom Kelly Grieco.

V Trumpově administrativě může kromě „kontrolora“ efektivity vlády zastat ještě jinou pozici – Grieco to označil za „jakýsi most mezi oběma zeměmi“. „Elonovo rozhodnutí spojit se s Trumpem v podstatě spojilo jeho budoucnost v Číně s tím, zda se mu podaří dosáhnout politických výsledků. To je důležité a je naprosto nejasné, zda si to ještě uvědomuje,“ zmínil Ian Bremmer, zakladatel a prezident poradenské společnosti Eurasia Group.