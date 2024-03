Snowboardcrossařka Eva Adamczyková pokračovala v Cortině ve stříbrných žních

Na to, že do letošní sezóny Světového poháru nastoupila Adamczyková až po Vánocích poté, co absolvovala taneční soutěž StarDance, tak na to na sobě nechává nikterak znát a v podstatě závodí jako před tím a jako před zraněním obou kotníků. Počtvrté z celkových šesti startů v sezóně se totiž dokázala probojovat na stupně vítězů, přičemž druhá skončila kromě Cortiny a Sierra Nevady taktéž v Gudauri. Vůbec nejlépe si letos vedla v lednu ve Svatém Mořici.

Kromě žen se v Cortině představili také muži, mezi nimiž Českou republiku reprezentoval Radek Houser společně s Kryštofem Chourou. Nakonec se ale oba nedostali přes osmifinále. Ve finále se pak odehrál zámořský souboj, ve kterém byl lepší Kanaďan Eliot Grondin. Druhý dojel jeho americký kolega Jake Vedder. Bronz pak bral Australan Jarryd Hughes.