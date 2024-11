Češi po výhře nad Gruzií postupují v Lize národů mezi elitu. Mají také jistou baráž o MS

Hned se třemi změnami v základní sestavě oproti poslednímu duelu v Albánii vyrukoval na Gruzínce kouč českého národního týmu Ivan Hašek. Už po Albánii bylo jasné, že bude muset nahradit kapitána Tomáše Součka a útočníka Tomáše Chorého, kteří se vykartovali. Nyní dostali místo nich důvěru Král a Kliment, kapitánskou pásku nově dostal Holeš. Oproti předešlému zápasu se pak na hřišti v základu ještě nepředstavil Provod, místo kterého pro změnu nastoupil Hložek.

Vyprodaný olomoucký stadion prakticky od začátku hnal český tým dopředu, ten fanoušky vyslyšel a od začátku se prezentoval aktivně. Není proto divu, že se tak Češi dočkali úvodní branky už po třech minutách hry, kdy se po levé straně hnal Hložek s míčem, aby ho přes Klimenta, jenž ho prodloužil patičkou, dostal k nabíhajícímu Šulcovi ve druhé vlně, jemuž se podařilo propálit gólmana Mamardašviliho, 1:0.

Gruzínci mnohokráte ukázali, že se nikdy nehodlají jen tak vzdát a tak zahrozili ve 13. minutě, kdy se zaskvěl gólman Kovář proti Lačošviliho ráně pod břevno. Ve 24. minutě byl nejprve při snaze proniknout do šestnáctky faulován Hložek a právě on se postavil k rozehrávce následného volného přímého kopu. Zahrál ho tak dokonale, že jeho přízemní střela po rozestoupení českých hráčů, kteří nastavovali gruzínskou zeď, pronikla až do branky za záda zaskočeného gólmana, 2:0.

Po uběhnutí půlhodiny hry mohl ještě navýšit Jemelka, ovšem po centru z pravé strany úspěšný nebyl a nezopakoval ani trefu do břevna z předešlého utkání proti Albánii. Ještě před odchodem na poločasovou pauzu se mohli hosté dočkat kýženého snížení, kdyby ale Kvaracchelija svým technickým obstřelem nenamířil do tyče.

Stejný gruzínský reprezentant to zkoušel po návratu na hřiště znovu, ale tentokrát ho vychytal brankář Kovář. V 54. minutě mohlo dojít ke zklidnění na české straně, kdyby třetí branku vstřelil aktivní Černý, jenže proti němu zakročil Mamardišvili. Naopak na druhé straně po hodině hry byli Gruzínci daleko úspěšnější. To tehdy Kakabadze poslal centr zprava, kterým našel v šestnáctce Mikautadzeho a ten střelou z první zavěsil nechytatelně pod břevno, 2:1.

Češi měli po zbytek utkání několik možností, jak navýšit své vedení a uklidnit tak situaci, blízko byl třeba Chytil v 83. minutě, ale z velkého úhlu gruzínského gólmana nepřekonal. Naopak Gruzínci mohli dát vzpomenout na letní Euro v Německu, kdy s námi ve skupině překvapivě remizovali 1:1 a k remíze neměl daleko ani nyní. Jak v 89. minutě, tak na začátku nastavení byl blízko ke skórování střídající Zivzivadze, všechny následné pokusy o dorážky, dokázala česká obrana zablokovat a míč pak dopravit do bezpečí.

Závěr zápasu pak byl ve znamení emocí, kdy nebylo nouze o šarvátky mezi hráči a udělení několika žlutých karet. Skóre se už ale naštěstí nezměnilo a radost českého týmu tak konečně mohla propuknout naplno.

Radost po zápase pochopitelně neskrýval ani kouč Ivan Hašek, jenž byl taktéž rád, že mu vyšla sázka na Hložka. "Víme, že Lukáš Provod potřebuje vždy pár dní na regeneraci. Adam Hložek pracoval dobře už v minulých utkáních, v nichž naskakoval jako náhradník. Co si pamatuji, tak pozice levého záložníka je jeho nejlepší post. Jsem moc rád, že se mu zápas povedl. Je to hráč budoucnosti, pořád je mu teprve 22 let," uvedl k tomu konkrétně Hašek.

Sám Hložek byl také spokojen jak s výkonem celého týmu, tak i s tím svým. Vrátil se ke svému gólu z přímého kopu: "Věděli jsme, jak to chceme zahrát. Nebyla to nějaká trénovaná věc, ale řekli jsme si před tím přímákem, že se kluci schovají za zeď. Stačilo, abych trefil bránu. Po dlouhé době jsem dal v reprezentaci gól, jsem rád," komentoval to Hložek.

Jednoduchá cesta k vítězství, zvláště ve druhém poločase to nebyla, což samozřejmě věděl po zápase i kapitán pro toto utkání Tomáš Holeš. "První poločas byl z naší strany výborný, vedli jsme 2:0. Venca Černý mohl dát na 3:0, chyběl kousek. Pak jsme si nechali dát kontaktní branku a od té doby jsme jen bránili. V druhém poločase to byla válka, ale podržel nás gólman a nakonec jsme vyhráli," zakončil Holeš.

Konečný výsledek zápasu fotbalové Ligy národů UEFA (19.11.2024):

Česko – Gruzie 2:1 (2:0)

Branky: 3. Šulc, 24. Hložek – 60. Mikautadze. Rozhodčí: Papapetru – Petropulos, Aptosoglu – Evangelu (video, všichni Řec.). ŽK: Holeš, Král, Chytil, Coufal, Kuchta – Dvali, Mikautadze, Kvaracchelija, Kašija. Diváci: 12 221 (vyprodáno)

Česko: Kovář – Coufal, Holeš, Jemelka, Bořil – Červ, Král – Černý (57. Provod), Šulc (88. Kuchta), Hložek (73. Lingr) – Kliment (57. Chytil). Trenér: Hašek

Gruzie: Mamardašvili – Gvelesiani (36. Davitašvili), Kašija, Dvali – Kakabadze (79. Gočoleišvili), Kočorašvili, Kiteišvili (60. Mekvabišvili), Ločošvili – Čakvetadze (61. Zivzivadze) – Mikautadze (79. Lobžanidze), Kvaracchelija. Trenér: Sagnol