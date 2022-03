Krčmář se ve sprintu vešel do dvacátého místa. Závod ovládl vedoucí muž Fillon-Maillet

Zatímco kvůli pozitivnímu PCR testu se sprintu v Kontiolahti nezúčastnil Milan Žemlička, ovšem další tři čeští reprezentanti ano. Jak Adamu Václavíkovi, tak Mikuláši Karlíkovi se podařilo postoupit do nedělní stíhačky.

Oba však ve výsledkové listině skončili za Michalem Krčmářem. Ten se mohl pyšnit nejlepším českým umístěním v tomto závodě i přesto, že při střelbě strávil na koberci vždy více času, než by bylo zdrávo. I tak ale nakonec zaznamenal za celý závod jen jednu minelu a to při předposlední ráně při střelbě vestoje. „Vůbec mi to na střelnici nesedlo, nemohl jsem pořádně namáčknout spoušť, ale běžecky to úplně špatné nebylo. Za výsledek na hraně dvacítky můžu být rád. Stíhačka bude našlápnutá, od desátého místa mě dělí nějakých patnáct vteřin," řekl Krčmář po závodě pro Českou televizi.

Na trati se tentokrát vůbec neztratil svým výkonem Jakub Štvrtecký. Ten se i přes dvě nepřesné střely (po jednom vleže i vestoje) mohl pyšnit třináctým nejrychlejším běžeckým časem. Především díky svému závěreečnému rychlému běhu se dokázal v pořadí vyšvihnout na konečné 23. místo. Trestným kolům se nevyhnul ani Adam Václavík, který jich musel absolvovat hned tři. To ale neznamenalo, že by z tohoto závodu nakonec nezískal žádný bod.

Vidět byl i další reprezentant Karlík, jenž se díky čisté ležce pohyboval kolem patnáctého místa. Vestoje ale natropil čtyři chyby a přestože to znamenalo veliký propad v pořadí, i on se do nedělní stíhačky podívá.

Závodu se ze známých důvodů nezúčastnili Rusové a Bělorusové, na trati však nebyli k vidění ani Ukrajinci. Ve startovní listině pak chyběli i známí norští bratři Johannes Thingnes Boe a Tarjei Boe. Vedoucí muž celkového pořadí Fillon-Maillet tak měl celkem jednoduchou cestu k vítězství a poté, co dojel první s osmnáctivteřinovým náskokem na překvapivého stříbrného mladého Nora Filipa Andersena, má zase větší šanci na zisk velkého křišťálového glóbu.

Světový pohár biatlonistů - 10 km mužů v Kontiolahti (5.3.2022):

1. Fillon Maillet (Francie) 23:21,0 (0)

2. Andersen (Norsko) +18,3 (0)

3. Kühn (Německo) +29,7 (1)

4. Bakken (Norsko) +31,2 (1)

5. Samuelsson (Švédsko) +32,4 (2)

6. Jacquelin (Francie) +34,3 (2)

7. Nawrath (Německo) +34,8 (1)

8. Hofer (Itálie) +42,5 (1)

...

19. Krčmář (ČR) +1:02,2 (1)

23. Štvrtecký (ČR) +1:14,6 (3)

39. Václavík (ČR) +1:46,5 (3)

55. Karlík (ČR) +2:13,6 (4)

Stav SP (po 16 z 22 závodů):

1. Fillon Maillet (Francie) 696

2. Jacquelin (Francie) 539

3. Samuelsson (Švédsko) 524

4. T. Boe (Norsko) 486

5. Christiansen (Norsko) 451

6. Lägreid (Norsko) 451

7. J. Boe (Norsko) 440

8. Desthieux(Francie) 433

...

29. Krčmář (ČR) 221

70. Štvrtecký (ČR) 34

73. Václavík (ČR) 32