S biatlonem se rozloučil Ondřej Moravec 17. místem pro Čechy ve smíšené štafetě dvojic

Kvůli již zmíněné hororové první střelbě vestoje v podání Lucie Charvátové tak musela česká dvojice během závodu absolvovat celkem až sedm trestných kol. Od inkriminované položky české reprezentantky tak bylo jasné, že pro Čechy to bude závod především o tom, aby z něj nebyli staženi. To se nakonec naštěstí nestalo. "Nezapomenutelný závod, hlavně nám šlo o dojetí do cíle. Byl to vlastně takový zběsilý úprk před čelem závodu a jsem moc rád za ten vydařený konec, kdy jsem na posledním úseku dal deset terčů na deset ran," říkal však po závodě loučící se Moravec.

V polovině závodu se ocitala česká vlaječka až na poslední pozici, právě díky Moravcovi a jeho vcelku bezchybné střelbě se ale postupně zvedala startovním polem a cílem tak Češi projeli na 17. místě se ztrátou tří minut a 45 vteřin na první Švédy. Ti se mohli naopak radovat ze zlata z tohoto závodu především poté, co až v cílové rovince Samuelsson dokázal předběhnout Nora Lägreida.

Co ale na tom, kolikaté skončilo Česko v tomto závodě. Hlavním tématem bylo ono loučení šestatřicetiletého Ondřeje Moravce, držitele devíti medaili z mistrovství světa a olympijských her. „Atmosféra v cíli byla úžasným překvapením, takhle jsem si dlouho nepobrečel. Ještě teď mi zběsile buší srdce, prožil jsem nesmírně emotivně chvíle," nechal se slyšet Moravec v pozávodním rozhovoru pro Českou televizi, během kterého ho kolegové z reprezentace polévali šampaňským.

Následně mu byla puštěna zdravice dalších skvělých osobností českého sportovního světa od Barbory Špotákové přes Josefa Váňu a Evu Samkovou až po Jaromíra Jágra. Ten nemohl uvěřit tomu, že se Moravec rozhodl uončit kariéru. „Vůbec nechápu, proč chceš končit už v šestatřiceti," říkal legendární český hokejista.

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě - štafeta smíšených dvojic (14.3.2021):

1. Perssonová, Samuelsson (Švéd.) 37:41,4 (0+7)

2. Tandrevoldová, Laegreid (Nor.) -1,5 (0+6)

3. Dunkleeová, Doherty (USA) -26,1 (0+7)

4. Hauserová, Eder (Rak.) -40,8 (0+9)

5. Kuklinová, Jelisejev (Rus.) -1:10,8 (0+7)

6. Simonová, Guigonnat (Fr.) -1:19,3 (2+14)

...

17. Charvátová, Moravec (ČR) -3:45,5 (7+11)

Konečné pořadí smíšených štafet (po 6 závodech):

1. Norsko 228

2. Francie 211

3. Švédsko 210

...

14. Česko 112