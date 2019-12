Stíhací závod mužů v Annecy zvládl nejlépe Johannes Boe. Nejlepším Čechem Krčmář

Díky pátečnímu sprinterskému závodu se do sobotní stíhačky vydal coby nejlepší Čech Jakub Štvrtecký a to ze šestnácté pozice. Hned o vteřinu za ním se na trať vydal Michal Krčmář a zatímco prvně jmenovaný benjamínek českého týmu na první střelecké položce vleže zastřílel čistě, zkušenější Krčmář musel naopak hned na dvě trestná kola. Třetím a posledním Čechem, který se zúčastnil závodu byl Adam Václavík. Ten v první střelbě stejně jako Štvrtecký taktéž nechyboval. I po úvodní střelbě pak byl na čele závodu k vidění Němec Benedikt Doll.

Tam však vydržel do druhé střelby, při které jednou chyboval a tak se přes něj v pořadí dostala hned trojice dosavadních pronásledovatelů, tedy bratři Boeovi a Francouz Fillon Maillet. Ve sdruhé střelbě závodu se tentokrát nedařilo ani Čechům. Štvrtecký tentokrát chyboval a proto se tak objevil pak až ve třetí desítce, podobně se "dařilo" v tu chvíli i Krčmářovi s Václavíkem.

Pak už přišla na řadu první pooložka střelby vestoje a v té se rozdílně dařilo norským bratrům. Tarjei Boe jednou minul, to Johannes Boe společně s Fillonem Mailletem zastříleli čistě a oba opouštěli stadion před Tarjeiem o devatenáct sekund dříve. I v této střelbě se spíše nedařilo než dařilo českým biatlonistům, akorát Václavík zastílel čistě.

Že závod bude napínavý až do poslední chvíle, to ukázala až závěrečná střelba, kterou bezvadně zvládli jak Johannes Boe, tak Fillon Maillet, ovšem Johannes Boe vystřílel všech pět terčů o něco rychleji. Pronásledovatelé Tarjei Boe a Benedikt Doll museli pro změnu na jedno trestné kolo.

Na trati pak ale Johannes Boe vládl díky svému běhu a Fillon Maillet už nenašel síly. V závěru pak přišel o třetí místo Tarjei Boe, když ho v posledních metrech předjel reprezentační kolega Christensen.

Z Čechů nakonec dojel do cíle co by nejlepší Michsal Krčmář, když se umístil na čtrnáctém místě.

SP v biatlonu v Le Grand-Bornand (Francie) - (21.12.2019):

Muži - stíhací závod (12,5 km):

1. J.T. Bö (Nor.) 30:07,8 (1 tr. okruh)

2. Fillon Maillet (Fr.) -22,0 (0)

3. Christiansen -1:00,0 (1)

4. T. Bö (oba Nor.) -1:01,7 (2)

5. Doll (Něm.) -1:23,8 (3)

6. Jacquelin -1:32,3 (2)

7. M. Fourcade (oba Fr.) -1:32,5 (2)

8. Bjöntegaard (Nor.) -1:42,0 (5)

9. Peiffer -1:51,6 (1)

10. Schempp (oba Něm.) -1:58,3 (0)

...

14. Krčmář -2:31,9 (4)

41. Václavík -4:09,5 (4)

42. Štvrtecký (všichni ČR) -4:10,3 (6)

Průběžné pořadí SP (po 6 z 24 závodů):

1. J.T. Bö 314

2. T. Bö 265

3. Fillon Maillet 238

4. Desthieux (Fr.) 235

5. Loginov (Rus.) 235

6. M. Fourcade 227

...

20. Krčmář 101

35. Štvrtecký 48

42. Moravec (ČR) 33

52. Václavík 19

67. Šlesingr (ČR) 6