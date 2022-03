Internetem se šíří se výzvy k hackerským útokům na Rusko, lidé mohou přijít o osobní údaje

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na sociálních sítích se šíří výzvy k zapojení se do hackerských útoků proti Rusku. Uživatelé během nich ale mohou přijít o osobní údaje nebo nevědomky útočit na jiné cíle. Uvedla to dnes antivirová firma Avast, která uživatelům doporučila, aby se do útoků nezapojovali.