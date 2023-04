Oftalmologové varují před módním výstřelkem měnit laserem barvu očí

Omezení venkovních aktivit a on-line výuka dětí v důsledku epidemie covidu-19 může do budoucna podle očních lékařů prohloubit trend rostoucího počtu lidí, kteří trpí krátkozrakostí, a vidí tedy špatně do dálky. V tiskové zprávě společnosti Lentiamo to uvedl optometrista Jakub Odcházel.