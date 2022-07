Trosky čínské rakety Dlouhý pochod 5B shořely v atmosféře, zbytek dopadl do moře

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Trosky čínské rakety Dlouhý pochod 5B, která nekontrolovaně sestupovala k Zemi, vstoupily dnes v 18:45 středoevropského času do atmosféry a dopadly do moře u Filipín. Vyplývá to z informací amerického vesmírného velitelství.