Vědci mají důkazy, že koronavirus nepochází z laboratoře

Veškerá genetická informace viru SARS-CoV-2 je podobná genomu ostatních koronavirů, které se nacházejí v netopýrech, ale i v luskounech. Koronaviry společně s virem SARS-CoV-2 mají stejný genový základ a nepatrné rozdíly značí, že se jedná o typický vývoj, který podle vědců ukazuje na to, že virus SARS-CoV-2 je mutací předchozího koronaviru.

Odhaduje se, že 60 % všech známých infekčních chorob pochází se zvířat. Než svět zasáhl nový virus SARS-CoV-2, všech předchozích šest nalezených koronavirů pocházelo z netopýrů, myší nebo domácích zvířat. Netopýr je považován za přirozený rezervoár nákazy a jeho imunitní systém většinu koronavirů zničí. Virus může vyvinout několik dalších variant, které jsou odolnější a přeskočí na jiného netopýra.

Již v minulosti bylo prokázáno, že netopýři jsou zdrojem smrtelných virů jako je Ebola, vzteklina nebo v sobě nesou chřipku s RNA virem typu A. Vědci tvrdí, že kdyby byl virus SARS-CoV-2 upraven v laboratoři byly by zřejmé známky manipulace v genových datech. To by zahrnovalo narušení primární struktury viru a cíleně vložené nebo odstraněné prvky. Podle Science Alert je velmi nepravděpodobné, že by potenciální užívané techniky k manipulaci nezanechali žádné stopy.

Minulé výzkumy ukázaly, že se virus SARS-CoV-2 pravděpodobně vyvinul z dvou odlišných kmenů a tím získá možnost adaptace na lidské buňky. Je to přirozený proces známý jako selektivní smetení tzv. proces fixace výhodné mutace. To ukazuje na možnost, že předek viru mohl v netopýrech cirkulovat dlouhou dobu, poté zmutoval a následně přeskočil na jiné zvíře nebo rovnou na člověka.

Ale zjištění, že s virem nebylo manipulováno nevylučuje možnost, že jeden z vědců ve Wu-chanu nedbalostí vynesl vir z laboratoře. To by se také považovalo za přirozenou nákazu, nikoliv za laboratorní únik, ale existují důkazy, že byl virus SARS-CoV-2 detekován i mimo Wu-chan. Také existuje hypotéza, že infikovaný jedinec z venkovské oblasti zavlekl vir na zvířecí trh, kde se kvůli městským podmínkám rychle rozšířil.

„SARS-CoV-2 není první virus, který máme od zvířat a nebude ani poslední,“ říká Polly Hayesová, mikrobioložka a parazitoložka z univerzity v Londýně. Dodává, že jen prostřednictvím vědy dokážeme skutečně porozumět historii zoonotických virů a také jejich původu.