Imunita na covid nevydrží, během týdnů se vytrácí. Očkovat se možná bude muset každý rok, tvrdí vědci

Autoři studie se domnívají, že výsledky jejich výzkumu, který je prvním svého druhu, mohou výrazně ovlivnit přístup světových vlád k boji s koronavirem a k vývoji vakcín.

Jejich zjištění by mohly naznačovat, že jednorázová dávka vakcíny proti covidu-19 nemusí být dostatečná. Nelze vyloučit, že bude potřeba opakovaná vakcinace.

Vědci podle serveru The Guardian zkoumali protilátky na více než 90 pacientech nakažených koronavirem. Krevní testy prokázaly určitou imunitní reakci u pacientů s mírnými symptomy viru.

Vysokou míru protilátek zaznamenali vědci během prvních týdnů po vyléčení v 60 procentech zkoumaných případů. Po dvanácti týdnech si přibližně stejnou úroveň protilátek zachovalo pouze 16,7 procent nakažených. U některých lidí se imunita vytratila úplně.

"Nákaza nám obvykle ukáže nejoptimističtější scénář imunitní odezvy, takže pokud se na infekci vytvoří v těle protilátky, které po dvou až třech měsících ubudou, vakcína pravděpodobně zareaguje stejně," tvrdí vedoucí výzkumu Katie Dooresová.

Mezi lidmi běžně cirkulují čtyři další typy koronavirů, které způsobují běžné nachlazení. "Jedna věc, kterou víme o těchto koronavirech, je to, že lidé se mohou poměrně často znovu infikovat," doplnil Stuart Neil, spoluautor studie.

"To znamená, že ochranná imunita, kterou si lidé vytvářejí, netrvá dlouho," dodal s tím, že virus SARS-CoV-2, který způsobuje covid-19, by mohl také spadat do tohoto vzorce chování.

Neil se také vyjádřil na adresu různých promořovacích akcí, které se pořádají v zahraničí. "Někteří lidé, zejména mladí, si myslí, že když se nakazí, přispějí tím ke kolektivní imunitě," uvedl s tím, že takoví lidé nejen ohrožují své zdraví, ale díky následné ztrátě imunity se viru vystavují zbytečně, a navíc u nich hrozí riziko vzniku závažnějšího onemocnění, pokud se v budoucnu opět nakazí.

Podle imunologa Arneho Akbara nová zjištění znamenají, že vakcíny musí poskytovat konzistentní ochranu a zajistit trvalé hladiny protilátek. "To může znamenat potřebu každoročního zesílení imunizace, zejména pro ty nejzranitelnější," tvrdí a dodává, že výsledná podoba vakcinace by se mohla podobat každoročnímu očkování proti chřipce.

Vědci svůj výzkum zveřejnili před několika dny a zatím čeká na posouzení ze strany jiných expertů. Jde ale o první studii, která se hlouběji zabývala problematikou imunity na již prodělanou nákazu.