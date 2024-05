Netanjahu nehodlá akceptovat požadavky Hamásu, který chce konec války

Izrael podle Netanjahua nemůže akceptovat požadavky Hamásu. "Nejsme připraveni přijmout situaci, kdy mohou prapory Hamásu vyjít ze svých bunkrů, převzít opět kontrolu nad Gazou, znovu vybudovat svou vojenskou infrastrukturu a vrátit se k ohrožování izraelských občanů," řekl premiér členům vlády.

Netanjahu by to navíc považoval za porážku Izraele. "Podřídit se požadavkům Hamásu by bylo pro Izrael hroznou prohrou. Bylo by to obrovské vítězství pro Hamás, pro Írán a pro celou osu zla," prohlásil s tím, že Tel Aviv nemůže souhlasit s kapitulací. Hodlá tedy pokračovat v boji do dosažení všech cílů.

Izraelská armáda by však podle premiéra mohla přerušit boje, aby zajistila propuštění rukojmích. Těch má stále být asi 130. "Zatímco Izrael prokázal ochotu, Hamás se drží svých extrémních pozic, jako jsou požadavky na odchod všech našich vojáků z Pásma Gazy, ukončení války a ponechání moci," prohlásil Netanjahu.

Politický lídr Hamásu Ismáíl Haníja obvinil Netanjahua z toho, že sabotuje snahy zprostředkovatelů v rámci probíhajících jednáních o příměří.