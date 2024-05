Putin nařídil ruské armádě manévry s nácvikem použití taktických jaderných zbraní

Hlavním cílem manévrů je "zajištění územní integrity a suverenity Ruska jako odpověď na provokativní prohlášení a hrozby některých západních představitelů vůči Ruské federaci". Do cvičení budou zapojeny raketové oddíly Jižního vojenského okruhu, letectvo a námořní síly.

Jižní vojenský okruh sousedí s Ukrajinou a zahrnuje také území okupovaná Ruskem, připomíná AFP.

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že během cvičení budou provedena opatření k procvičení přípravy a nasazení taktických jaderných zbraní.

Na začátku nebylo jasné, na jaké konkrétní hrozby ze strany západních politiků Rusko reaguje. Nicméně mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov později vysvětlil, že cvičení je odpovědí na plány Západu poslat vojenský personál na Ukrajinu.

"Jedná se zejména o prohlášení pana Macrona a britských představitelů," uvedl Peskov. "Toto je nové eskalace napětí, která vyžaduje zvláštní pozornost a opatření," dodal.

Ruská média opakovaně kritizovala prohlášení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o možném zapojení Francie do konfliktu na Ukrajině a tvrdí, že podpora Ukrajiny ze strany Spojených států a Evropy vede svět ke konfrontaci mezi jadernými mocnostmi.

Taktické jaderné zbraně jsou navrženy pro nasazení na frontové linii. Jsou menší než strategické jaderné zbraně, které byly použity ve druhé světové válce, a slouží k útokům na konkrétní cíle. Mohou být umístěny na krátkoleté rakety, pozemní miny, dělostřelecké granáty nebo torpéda.

Rusko a USA jsou největšími jadernými mocnostmi na světě, disponují většinou z 12 100 jaderných hlavic. Třetí největší jaderný arzenál má Čína, následují Francie a Británie.



Ruský parlament koncem roku definitivně schválil odstoupení od ratifikace mezinárodní Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek (CTBT). Informovala o tom agentura Reuters.

Rusko tvrdí, že neobnoví jaderné zkoušky, dokud tak neučiní Washington. Avšak odborníci na kontrolu zbraní mají obavy, že tato kroky Ruska mohou naznačovat přípravu na test, což by Západ vnímal jako zvýšení napětí, zejména v kontextu konfliktu na Ukrajině.

Ukrajina obviňuje Rusko, že využívá "vydírání jadernými zbraněmi."

I když Smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek nikdy formálně nevstoupila v platnost, vytvořila tabu na testování jaderných zbraní. Žádný stát kromě Severní Koreje neuskutečnil jaderný test v tomto století.

Odborníci na kontrolu zbraní varují, že takový test provedený Ruskem nebo Spojenými státy by mohl vyvolat nový zbrojní závod, a to v období zvýšeného mezinárodního napětí, kdy dochází k válečným konfliktům na Ukrajině a na Blízkém východě. Taktéž se domnívají, že pokud by jedna země provedla jaderný test, další by následovaly, což by mohlo zapojit i země jako Čína, Indie a Pákistán.