Crosetto v rozhovoru pro deník Il Messaggero tvrdil, že Západ se mýlil v očekávání, že sankce dokáží zastavit ruskou agresi, a nadhodnotil svůj hospodářský vliv ve světě. Podle něj jediným způsobem, jak ukončit tuto "krizi", je "zapojení všech, nejprve dosažení příměří a poté míru".

Na námitku moderátora, že Putin neprojevil ochotu jednat, Crosetto odpověděl, že je to dobrý důvod, proč by se Západ měl ještě více snažit. Dodal: "Nesmíme se vzdát žádné možné diplomatické cesty, i když je úzká."

V rozhovoru však hájil rozhodnutí Itálie pokračovat v dodávkách zbraní Ukrajině. Podle něj cílem této iniciativy je získat "čas a podmínky pro dosažení příměří a míru".

Crosetto zdůraznil, že pokud by ruské síly obsadily Kyjev, vedlo by to nutně ke konfliktu s dalšími státy mimo Ukrajinu, které by nesouhlasily s přítomností ruských tanků na jejich hranicích.

Ukrajinskou loňskou protiofenzívu, která nedokázala prorazit ruské obranné pozice, označil za chybu vzhledem k vojenské převaze Moskvy. Crosetto uvedl, že osobně varoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že protiofenziva byla odsouzena k nezdaru, ale nebyl vyslyšen.

Na mírové řešení konfliktu naléhá i předseda maďarské vlády Viktor Orbán, který v pátečním rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas Kossuth Radio zdůraznil, že Evropa si v současné době hraje s ohněm ve vztahu k otázce války a míru. Maďarsko podle něj odmítá být vtáhnuté do konfliktu.

Orbán upozornil, že osobně intervenoval v roce 1999, aby zabránil zapojení Maďarska do války mezi Srbskem a Maďarskem, což by poškodilo vzájemné vztahy obou zemí na dlouhou dobu.

Podle Orbána se Maďarsko i dnes staví na stranu míru v kontextu války Ruska proti Ukrajině. "Nechtěli jsme se zapojit ani do první, ani do druhé světové války. Nedovolíme, aby byli Maďaři potřetí vtaženi do války, která by měla fatální následky," zdůraznil maďarský premiér.

Orbán také poukázal na vyjádření prezidenta Spojených států Joe Bidena, který podpořil zbrojní pomoc Ukrajině, a varoval před zneužitím situace ze strany nevládních organizací a osobností okolo George Sorose.

Orbán už dříve uvedl, že válka na Ukrajině negativně ovlivňuje země západního Balkánu usilující o vstup do Evropské unie, jelikož přitahuje zdroje EU pryč od procesu rozšiřování. Uvedla to agentura MTI.