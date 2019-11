Jakou stranu preferují delfíni? Výsledek výzkumu vědce překvapil

Ve studii publikované v britském odborném časopise Royal Society Open Science odborníci dokazují, že delfíni jsou dalším druhem savců, který jednoznačně dává přednost jedné straně těla. Tomuto jevu se odborně říká lateralita a u lidí se projevuje například preferencí pravé nebo levé ruky, podobně ale lidé často dávají přednost smyslovým vjemům z jednoho z párových smyslových orgánů.

Odborníci natáčeli delfíny, kteří u dna pomocí echolokace lovili kořist. Když se k ní blíží, dělají delfíni v poslední chvíli rychlý manévr, kdy prudce zatočí a poté rybu chytí. Až na výjimky při tom všechna zvířata zatáčejí doleva, a nastavují tak směrem ke kořisti pravou část těla. "Překvapilo mě, jak silná ta preference je - je to více než 99 procent," uvedla jedna z členek výzkumného týmu Jennifer Kaplanová.

U lidí bývá praváků zhruba 90 procent, u zvířat, u nichž se dá pozorovat lateralita, dává zpravidla jedné straně přednost kolem 80 procent jedinců. Delfíni jsou však "praváci" téměř všichni. Ze 709 zaznamenaných otáček delfíni zatočili doprava pouze čtyřikrát.

Vysvětlení tak silné preference pravé strany u delfínů zatím odborníci nemají. Jednou z hypotéz je to, že příčinou může být asymetrie zpracování smyslových vjemů v mozku. Pokud u delfínů smyslové vjemy zpracovává levá mozková hemisféra, pak by informace získané na pravé straně těla dorazily do mozku rychleji. Dalším důvodem může být umístění orgánu, jímž delfíni vydávají zvuky pro orientaci pomocí echolokace. Tento orgán je totiž na pravé polovině těla.

Preferenci jedné strany zoologové už dříve pozorovali u řady dalších zvířat. Například stáda sobů zatáčejí proti směru hodinových ručiček, šimpanzi a gorily dávají přednost pravé straně, zatímco orangutani levé.