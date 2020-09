Vědci zkoumali covid u lidí s brýlemi. Jsou ti, kdo špatně vidí, lépe chráněni?

Čínští vědci zahájili výzkum na základě 276 pacientů hospitalizovaných s onemocněním covid-19 v prosinci 2019 v epicentru nákazy v čínském Wu-chanu. Právě čínský oftalmolog Li Wen-liang byl mezi prvními, který se snažil upozornit na šíření neznámého viru a následně onemocnění covid-19 podlehl.

Autoři studie ze shromážděných dat uvedli, že méně než 6 % z celkového počtu 276 hospitalizovaných pacientů s covid-19 bylo krátkozrakých. Na základě toho objevu vědci udělali průřez populací provincie Chu- pej. Zjistili, že se v celé provincii se nachází krátkozrakých lidí více než 30 % a podle vědců to naznačuje pět krát nižší hospitalizaci vlivem nošení brýlí minimálně osm hodin denně.

Simon Kolstoe, předseda výzkumného etického výboru NHS, ministerstva obrany a veřejného zdraví v Anglii uvedl, že ačkoliv je tento výzkum velmi fascinující, musí se s výsledky této studie zacházet velmi opatrně. „To neznamená, že výsledky nemusí být pravdivé, ale že bychom neměli zavádět rozsáhlé změny jako je nošení brýlí s rouškami, dokud nebudou výsledky nezávisle potvrzeny,“ míní Kolstoe.

Brýle jsou součástí osobních ochranných prostředků, a to z důvodu, že jakýkoliv virus se může do těla dostat pomocí tenké membrány, která se nachází v dýchacích cestách, trávicím systému, ale také na očích. Tenké membrány umožňují kyslíku, světlu nebo i jídlu, aby je tělo mohlo vstřebat, ale viry se naučili využívat tyto vstupní body do těla. Přesně z tohoto důvodu OOP obsahují nejen ochranu dýchacích cest, ale také brýle.

Podle Science Alert se již v únoru objevovaly zprávy o tom, že zdravotníci, kteří měli v péči pacienty s covid-19 si nechránili oči a následně se virem nakazili. Vstupní receptor pro vir ACE2 se v očích nachází a brýle mohou poskytnou ochranu nejen před vznášejícím se virem v podobě aerosolu ve vzduchu, ale také jako prevence proti dotekům obličeje.

Kolstoe se domnívá, že kritickou součástí interpretace důkazů z jakékoliv studie je, že dvě současně dějící se věci nemusí nutně znamenat, že jedna způsobuje tu druhou. „Je nutná kontrolovaná studie,“ uvedl odborník na etiku výzkumu. Poznamenal, že autoři čínské studie uvedli řadu slabin. Studie byla malá, provedena pouze na jednom místě a další důležité faktory. „Údaje pocházely ze vzorku, který nebyl přesně definován z hlediska věku, demografie a dalších faktorů. Vědci ani nemohli zaručit, že lidé opravdu nosí brýle více jak osm hodin denně,“ vysvětluje Kolstoe. Dodal, že ačkoliv je tato studie velmi zajímavá, existuje mnoho důvodů k opatrnosti ohledně výsledku a je potřeba více důkazů, aby brýle mohly být zahrnuty jako další ochranný prostředek společně s rouškami.