Kolik lidí mohou infikovat nakažení přenašeči? Vědci zjistili, jak probíhá přenos covidu v autobuse

Nová studie zveřejněna tento týden v JAMA Internal Medicine ukazuje, jak se na počátku pandemie nemoc šířila. I jeden nakažený stačil k tomu, aby infikoval na hodinu a půl dlouhé cestě třetinu autobusu.

Jde o další důkaz, že pobyt uvnitř špatně větraných prostor za přítomnosti osoby s koronavire může být bez ochrany obličeje rizikový, a to i v "bezpečné" vzdálenosti 6 dvou metrů od zdánlivě zdravých lidí.

"Ani pravidlo dvou metrů vás neochrání před SARS-CoV-2," uvedl podle serveru Science Alert Scott Weisenberg, ředitel oddělení cestovní medicíny na NYU Langone.

Infikovaná osoba, která v osudný den nastoupila do autobusu, nevykazovala příznaky. Byla pouze dvě noci předtím na večeři se čtyřmi lidmi, kteří nedávno přicestovali z provincie Chu-pej, kde se virus rychle šířil.

Jen několik hodin po jízdě autobusem se u superpřenašeče objevily znepokojující příznaky, kašel, zimnice a bolesti. Podle serveru je za kritickou považována právě doba těsně před tím, než se člověku začne dělat nevolno. V tu chvíli jsou totiž lidé nejvíce nakažliví.

O několik dní později měl jedinec, spolu s celou rodinou, pozitivní test na přítomnost viru. Mnoho dalších v autobuse také. V doprovodném autobusu, kde jelo dalších 60 lidí, neonemocněl nikdo.

Jde tak o téměř dokonalý experiment, který ukázal, jak se virus šíří, pravděpodobně pomocí systému recirkulace vzduchu v autobuse, který vyfukoval virus z infikované osoby na ostatní po dobu téměř 100 minut.

Renyi Zhang, profesor atmosférických věd a chemie v Texas A&M, studuje dopad aerosolů na lidské zdraví. Tvrdí, že přenos vzduchem nelze podceňovat. "Samotné sociální distancování nefunguje," uvedl.

Zajímavé je sledovat, kdo z cestujících se nakazil. Na podrobný obrázek se můžete podívat ZDE. Jak je vidět, osoba sedící hned vedle nakaženého jedince sama nakažená nebyla. Podobně i lidé sedící u oken.

Naopak ale byli nakažení lidé sedící téměř na druhé straně autobusu, ačkoliv s infikovaným jedincem přímo do styku nepřišli. Podle vědců by ale nákres vypadal jinak, pokud by cestující měli nasazené masky.

Nedávné studie totiž naznačují, že masky mohou nejen zabránit nemocné osobě v nakažení ostatních, ale mohou také pomoci chránit nositele tím, že omezují množství viru, kterému jsou vystaveni.

"Pokud by všichni jedinci měli masky, myslím si, že data by ukazovala na menší šanci nakazit se," tvrdí Weisenberg. "A lidé, kteří se nakazili, mohli mít méně závažné onemocnění," dodal.

Tato studie není první, která naznačuje, že recirkulovaný vzduch může být nebezpečný a že se koronavirus může ve vzduchu pravděpodobně šířit dále než na vzdálenost dvou metrů.

Dokonce i v letadlech, uzavřených prostorách, kde je vzduch velmi dobře vyčištěn a lidé nyní nosí masky, není riziko nákazy nulové. Nedávná studie CDC ukázala, jak jedna osoba v letu přepravujícím více než 290 cestujících z Itálie do Jižní Koreje koncem března pravděpodobně onemocněla díky jednomu z šesti asymptomatických přenašečů letadle.

"Nikdy nevíte, kdy je někdo presymptomatický nebo asymptomatický a může nemoc šířit," upozornil Weisenberg. Dodal ale, že tato studie by neměla být nutně důvodem k panice. Vypovídající hodnotu má spíše pro vědce, než pro řidiče autobusů a uživatele veřejné dopravy.