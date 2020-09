Studna v Egyptě vydala tajemství: Archeologové vyzdvihli 27 sarkofágů

Třináct zdobených rakví nalezli vědci již před několika týdny, následně však narazili na dalších 14. Nález je podle expertů jeden z největších svého druhu, píše BBC.

Na zveřejněných fotkách jsou vidět barevně malované a dobře zachovalé dřevěné rakve a další menší artefakty. V Sakkáře, která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO, se pohřbívalo více než 3000 let a přes dvě milénia sloužila jako pohřebiště pro někdejší hlavní město Dolního Egypta Memfis.

