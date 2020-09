Test na covid ze slin nebo výtěr z nosohltanu: V čem se liší?

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Česko by mělo mít od října rychlejší testy na koronavirus, které by probíhali ze slin a výsledek by byl zhruba do 45 minut. Biochemik Jan Konvalinka je považuje za nadějné a tvrdí, že kdyby byly zdarma, vyplatilo by se to. Dodal, že mezi touto metodou a stávajícím testem jsou sice rozdíly, ovšem nijak markantní.