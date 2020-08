V Africe byl opět objeven vzácný savec. Vědci ho měli za dávno vyhynulého

Bércounům se v angličtině říká "rejsci sloní", protože prvnímu ze zmíněných tvorů se podobají a s druhým jsou příbuzní - stejně jako s hrbáči kapskými či kapustňáky. Svůj výrazně dlouhý čenich připomínající chobot používají k lovu hmyzu, kterým se živí.

Na světě existuje 20 druhů bércounů, ale bércoun somálský (Elephantulus revoilii) patří mezi nejzáhadnější. Vědci ho zatím znali jen díky 39 exemplářům, které byly odchyceny v Somálsku před desítkami let a nyní jsou uloženy v muzeích.

FOUND: What is related to an elephant but the size of a mouse, has hindlimbs built like a gazelle, & was lost to science since 1968? The Somali Sengi, an adorable elephant-shrew was recently rediscovered in Djibouti. @DukeLemurCenterhttps://t.co/xSZYutT0CT pic.twitter.com/NJZs0Kx21g