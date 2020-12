Zatmění Slunce či prach z Halleyovy komety. Rok 2021 přinese mimořádnou podívanou na obloze

Třináctého března nastane nov, což přinese tmavé noci, kdy bude podle Horálka možné vyhlížet zvířetníkové světlo. Březnová zář se táhne podél roviny zemské dráhy, která se na obloze pomyslně promítá do zvířetníkových souhvězdí. To jevu přineslo i název. "A nejde vlastně o nic jiného než prach v okolí Slunce soustředěný do rozsáhlého disku, na který se ze Země díváme z boku a který rozptyluje sluneční záření," uvedl astronom.

Po západu Slunce a ztmavnutí oblohy tak lze podle něj nad západním obzorem proti hvězdnému pozadí najít mlhavý kužel neostré záře. Večer je tento jev nejlépe vidět právě v období rovnodennosti. Horálek dodal, že je nutné opravdu tmavé nebe. V září mohou lidé jev pozorovat před rozbřeskem.

Na květen Horálek doporučil meteorický roj Eta-Aquaridy. Jde o prach z Halleyovy komety, kterým Země prochází dvakrát do roka. Podzimní větví jsou Orionidy. Maximum Eta-Aquarid nastane v noci na 6. května. Měsíc bude zhruba pět dní před novem. "Meteory jsou poměrně rychlé a létají v nemalé četnosti, ale bohužel spíše nad pozorovateli poblíž rovníku. U nás souhvězdí Vodnáře, v němž radiant roje leží, vychází v druhé polovině noci jen nízko nad obzor, takže můžeme spatřit všeho všudy tak deset meteorů za hodinu," uvedl astronom. "I tak je to hezký pocit, že zanikající ledo-prachová zrnka pochází z oné komety, která se ke Slunci vrátí až v roce 2062," poznamenal Horálek.

Částečné zatmění Slunce lidé z České republiky spatří 10. června. Na území Česka a Slovenska bude viditelné okolo poledne, tedy prakticky nejvýše nad obzorem, uvedl Horálek. Podrobnosti o pozorování z různých míst poskytne interaktivní mapa. Astronom zdůraznil, že pro sledování zatmění je nutný speciální filtr pro ochranu zraku.

V červnu a červenci nastane čas nočních svítících oblak. Jev podle Horálka souvisí jak s meteorickým prachem, tak i kolísáním sluneční aktivity.

V srpnu 2021 budou také skvělé podmínky pro pozorování Perseid. Maximum meteorického roje nastane v noci na 13. srpna, čtyři dny po novu. "Náš soused tedy bude svým svitem rušit jen mírně zvečera a za soumraku," podotkl Horálek.

"Na konci října a zejména na začátku listopadu by se mohly o několik jasných meteorů postarat dvě větve, severní a jižní, meteorického roje Taurid," doplnil astronom. Zatímco mateřským tělesem jižní větve je kometa 2P/Encke, u severní je to nejspíše asteroid 2004 TG10. Společné maximum nastane kolem 4. listopadu. Měsíc bude krátce po novu a pro pozorování Taurid nastanou ideální podmínky. Horálek uvedl, že s Tauridami se pojí velmi jasné meteory - takzvané bolidy.

Rok zakončí meteorický roj Geminidy. Podle Horálka budou nejlepší podmínky pro pozorování 14. prosince mezi druhou hodinou ranní a svítáním.