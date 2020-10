Zemřel nositel Nobelovy ceny Mario Molina (†77), varoval před ozonovou dírou

Molina se narodil v hlavním městě Mexika. Chemii studoval na univerzitách v Mexiku, Německu i USA. Spolu s americkým kolegou Frankem Sherwoodem Rowlandem varoval již v roce 1974 před užíváním chlor-fluorovaných uhlovodíků, mezi které patří také freony. Vědci předpověděli, že se kvůli nim bude ztenčovat ozonová vrstva.

